Каким будет телевидение будущего? В Москве закончила работу 20-я международная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2018

3 дня напряженной работы отрасли телевидения и телекоммуникаций – несколько десятков презентаций и громких заявлений международных и российских мейджеров, запоминающиеся стенды международных экспонентов, сотни встреч с партнерами и конкурентами, насыщенная деловая программа – этим запомнится участникам и гостям 20-я юбилейная выставка-форум CSTB. Telecom & Media 2018, которая завершила свою работу 1 февраля. Более 270 брендов, среди которых мировые и российские производители и дистрибьюторы контента, ведущие операторы многоканального цифрового телевидения и связи, кабельные и спутниковые компании, медиахолдинги и телеканалы, зарубежные и российские контент-провайдеры, производители и поставщики оборудования и услуг, и немногим более 25 000 посетителей – профессионалов ТВ и телеком индустрии.

CSTB.Telecom&Media встретила свое двадцатилетие торжественным открытием, участие в котором приняли генеральный директор «Мидэкспо» Ирина Недумова, президент АКТР Юрий Припачкин, генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов, вице-президент Huawei Russia Чжэн Синь, генеральный продюсер «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников. Поздравление с юбилеем в адрес организаторов направил также Герман Клименко, советник Президента РФ по развитию Интернета. Выступающие сошлись во мнении, что выставка-форум CSTB.Telecom & Media уже 20 лет является главным ежегодным событием отрасли.

CSTB.Telecom&Media’2018 еще раз доказала, что это не только выставка, но и универсальная платформа для бизнес-коммуникации телеком-сообщества. Существенная часть проекта – многопотоковый международный форум, который в этом году включил в себя беспрецедентное количество тематических мероприятий – 20 секций, дискуссий и семинаров.

Деловая программа началась с круглого стола «Стратегии развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения», где лидеры отрасли обсудили фундаментальные изменения в сфере дистрибуции контента и поделились своим мнением о том, как меняется путь пользователя при просмотре линейного и нелинейного телевидения. Среди выступавших: Яна Чурикова, VIACOM, Юрий Припачкин, АКТР, Алексей Волин, Минкомсвязи РФ, Михаил Силин, АКТР, Дмитрий Медников, ВГТРК, Валентина Удалова, Первый канал, Кирилл Лыско, Цифровое телевидение, Михаил Ковальчук, Сигнал Медиа, Чжэн Синь, Huawei Russia, Алексей Холодов, Триколор ТВ, Наталья Братчикова, МТС, Романчук Виктор, Ростелеком, Михаил Демин, НТВ-ПЛЮС, Кирилл Махновский, Орион Экспресс, Николай Орлов, Eutelsat S.A., Жаркын Турсынов, ЛайфСтрим, Ксения Ачкасова, MediaScope, Александр Лигер, НСК.

Среди важных тем для обсуждения — проблема пиратского контента и способы борьбы с ним. Сегодня уже заблокированы основные пиратские ресурсы по распространению видеоконтента. Кроме этого, Минкомсвязи заблокировало и более 500 «зеркал» пиратских платформ. Спикеры пришли к выводу, что для рядового пользователя первичен контент, а не способ его потребления, а участники рынка должны вместе работать над созданием ценности контента в глазах потребителя. Кроме того, эксперты отметили, что нелинейное смотрение набирает обороты, при этом абонент в удобное для себя время смотрит продукты, созданные для линейного телепросмотра. Много говорили об ОТТ сервисах, например о том, что развитие OTT зависит от того, как телеканалы будут выстраивать свои платформы по легальному распространению контента. При этом традиционное эфирное распространение не будет свернуто, скорее в данном вопросе стоит говорить о сегментации. Участники обсудили отношения телеком-операторов с производителями контента, которые во многом до сих пор существуют в серой зоне: телеком-операторы работают в неконкурентной среде, где нет индустриальной статистики – нет данных по телесмотрению и распределению платежей абонентов.

О легальном распространении и монетизации телевизионных каналов в интернет-среде говорили на презентации, в которой представители компании НСК, Первого канала, SPB TV, МТС и Витрины ТВ вместе с Алексеем Волиным, заместителем Министра Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, обсудили, какие драйверы и барьеры существуют для вещания телевизионных каналов в интернет-среде. На данный момент не существует единого платформенного решения, однако технологии шагнули далеко вперед, что позволяет ведущим игрокам рынка максимально легализовать свое присутствие в ОТТ. Эксперты сошлись во мнении, что вещание в ОТТ сопряжено с технологическими сложностями, телеканалам стоит сотрудничать с платформами, которые предлагают современные решения, например, показывать таргетированную рекламу конкретному пользователю в зависимости от устройства.

Впервые на CSTB.Telecom&Media 2018 состоялась «Стратегическая сессия российских ассоциаций производителей», в рамках которой представители Минпромторга России, ВГТРК, АРПАТ, АИВ, AVRA, АРПЭ, РАТЭК, АТРП, GS Group, РВК и TPV CIS детально обсудили стимулы для развития отечественного производства. Среди главных – налоговое стимулирование, государственные закупки, таможенно-тарифное регулирование, государственное субсидирование и стандартизация. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что все стандарты должны быть гармонизированы с международной практикой, в противном случае отечественное производство не сможет составить конкуренцию зарубежному.

Еще одна дискуссия «ULTRA HD – новый глобальный этап развития телевидения?» собрала за одним столом представителей ТМТ Консалтинг, Триколор ТВ, Dolby в России и СНГ, GS Group, Eutelsat S.A, Лайфстрим («Смотрёшка»), Irdeto, «Первый ТВЧ» и компании Huawei. Эксперты обсудили изменения, произошедшие на российском и международном рынках UHD в 2017 году, перспективы развития абонентской базы UHD-телевидения в России, драйверы роста и проблемы развития технологий. Уже каждый третий продаваемый в мире телевизор поддерживает формат Ultra HD. В России эта цифра пока несколько ниже – порядка 16% устройств, но цена на технику снижается. На сегодняшний день ни технических, ни коммерческих проблем для развития 4К в России не существует. Единственный вопрос – это вопрос контента, важно отметить, что отечественного контента на рынке сейчас практически нет. Однако перспектива радует – компания «Первый ТВЧ» начинет снимать собственный контент в формате Ultra HD уже в ближайшее время.

В Форуме региональных операторов, соорганизатором которого выступила Ассоциация Ростелесеть, приняли участие представители операторов со всей России, среди них Уфанет, Ордерком, Видикон, Ланта, КЭТИС, Ореол, Sevencom, а также Контур-М и Первый ТВЧ. Речь шла, в частности, о «законе Яровой» и возможных путях его реализации в контексте хранения операторами данных. Участники форума были едины во мнении, что закон не удовлетворяет ожиданиям операторов и мешает их деятельности, а вот в оценке постановления Правительства об изменении срока необходимого хранения данных до 1 месяца участники разошлись. Кроме того, были затронуты вопросы оптимизации контентного наполнения каналов, необходимость определения единых параметров для оценки просмотра канала и развития мобильных приложений для спутниковых операторов, а также продвижение мобильного телевидения для «поколения планшетов».

Еще одна новинка выставки – конференция CONTENT SUMMIT RUSSIA. «Российский контент: тенденции и перспективы», организованная компанией «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM в сотрудничестве с Expocontent. Ведущие продюсеры, дистрибьюторы, селлеры и байеры контента в ходе дискуссий обсудили маркетинговые исследования национального рынка контента в РФ, перспективы его выхода на международный рынок и развитие отечественных телеканалов за пределами РФ, а также новые технологии и тренды будущего медиаотрасли (360° и VR). Кроме того, эксперты обсудили проблемы выхода на зарубежные ТВ-рынки российских телеканалов и теледистрибьюторов, диагностировав стагнацию и даже уменьшение аудитории российских каналов за границей. В мероприятии приняли участие Александр Цекало, кинокомпания «Среда», Влад Ряшин, Star Media, Василий Соловьев, российский ТВ и кинопродюсер, Алексей Троцюк, Yellow Black and White, Гевонд Андреасян, Большое кино, Александра Модестова, «Экспоконтент», Вера Оболонкина, Первый канал. Всемирная сеть, Нина Ромодановская, Proficinema, Яна Бельская, Кабельщик, Евгений Борисов, Vortex.Pictures, Кирилл Танаев, Mordern Media Research Institute, Юлия Юзбашева, ValidataKIDS, Екатерина Филатова, AVRA и многие другие.

О событийном маркетинге как эффективном способе промотирования телеканалов и операторов говорили на кейс-марафоне «Маркетинговая активность операторов и вещателей». Эта сессия собрала вместе представителей вещателей и операторов из разных регионов России, которые в формате ярких 10-минутных выступлений делились своим опытом по проведению различных мероприятий для привлечения внимания и повышения лояльности целевой аудитории. Соорганизатором и модератором сессии выступила Яна Бельская, главный редактор интернет-портала «Кабельщик». Были представлены масштабные и креативные маркетинговые кейсы операторов и телеканалов, ориентированные на зрителей и подписчиков, реализованные как в Москве при участии крупных операторов, так и в регионах и других странах. Среди них: опыт региональных операторов — «Телеплюс» из города Дубны, «Телемир» из Липецка («Неделя российского кино»), РИКТ из Междуреченска, Уфанет из Уфы и Кэтис из Владимира; Большой квест по «Игре престолов» от Дом.ру. Живой интерес вызвали кейсы вещателей: «Живые мертвецы» от телеканала Fox, первая телевизионная премия фокусников от телеканала Trick, рыболовный фестиваль от «Первый ТВЧ», родительские вебинары от Lagardere, федеральная кампания «Смотрёшка», розыгрыш поездки операторов на Каннский кинофестиваль от ПКВС, запуск сериала Медичи от Viacom, работа с блогерами и вирусное видео от телеканала Discovery.

Большой успех среди посетителей имела секция «OTT.Future», которая объединила представителей сервисов и операторов. Генеральный директор Ассоциации Интернет-видео Алексей Бырдин отметил эффективность принятого в прошлом году закона о «зеркалах», нацеленного на борьбу с пиратством. Статистика показывает, что благодаря закону, количество пользователей нелегальных сайтов удалось снизить до 37 млн. При этом число пользователей легальных ресурсов возросло до 2 млн. Кроме того, в 2017 году в силу вступили законы о контрольно-кассовых терминалах, об анонимайзерах и об онлайн-кинотеатрах. В рамках секции участники подвели итоги по мировому рынку VOD/OTT, анализ которого выявил увеличение доли SVOD до 50%, уменьшение доли AVOD и транснациональную экспансию, и выход нового игрока рынка профессионального видео – соцсетей. Представители независимых OTT-сервисов положительно оценили перспективы интеграции OTT-сервисов и операторов. Для повышения качества работы платформ была предложена формула, базирующаяся на «трех китах»: маркетинг, контент, техническая доработка. Главными трендами будущего года, по мнению экспертов, станут цифровая трансформация ТВ, умное производство контента, власть цифровых платформ, а также процессы слияний и поглощений. В секции приняли участие представители ТМТ Консалтинг, J’son&Partners Consulting, TelecomDaily, РАЭК, IKS-Consulting, ivi, Megogo, OKKO, PeersTV, Мегалабс, Орион Экспресс, Триколор ТВ, Ростелеком, МГТС и другие.

На ежегодной секции «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT. Перспективные спутниковые технологии связи и вещания в приложении к российскому рынку» (соорганизатор: журнал «Теле-спутник») уделили внимание потенциалу использования спутниковой связи в непривычных для России средах и поделились инновационными проектами в этой отрасли. В ходе секции с докладами выступили представители Триколор ТВ, ГК «Орион», Спутниковое ТВ МТС, STV, Лайфстрим, Евтелсат Нетворкс, ФГУП «Организация «Агат», ТМТ Консалтинг, ГК AltegroSky, Государственной Думы РФ, Northern Sky Research, J’son & Partners Consulting, Хьюз Нетворк Системс, ЗАО «Рэйс Телеком», НЕБО ГК, ФГУП «Космическая связь», НИИАС, Иридиум Коммьюникешенс, ФГУП Морсвязьспутник, Информационный Космический Центр «Северная Корона», Д.К.Орбитал.

Обсудили новые проекты, направленные на создание «диджитал лайфстайл» платформ, выполняющих мультифункциональный сервис для абонентов. Например, проект компании «Триколор ТВ», позволяющий организовать трансляцию пакетов телеканалов на пользовательские гаджеты в публичных местах, или новую гибридную интерактивную приставку от ГК «Орион», сочетающую в себе технологии спутникового и IP-вещания, способную поддерживать большинство известных стандартов воспроизведения медиаконтента. Современные технологии привели рынок к тому, что уже не оператор решает, что будет смотреть абонент, а потребитель сам выбирает интересующий его контент и интерактивные возможности телесмотрения.

Отдельного внимания заслужила тема развития спутникового интернета и К- диапазона. По мнению большинства, спутниковый интернет не является конкурентом операторов, но во многом становится решением для покрытия «белых пятен», которых много даже в Московской области. Что касается потенциала развития спутниковой связи для подвижных объектов (автомобилей, поездов, самолетов), успешные кейсы реализации данной идеи уже существуют и были представлены на секции, хотя технология нуждается в субсидировании и развитии.

Секция «HIGH-TECH DATACASTING: инновационные технологии в телепроизводстве и вещании», контент-партнером которой выступило издательство «Телеспутник», разделилась на две сессии. Большой интерес вызвала дискуссия, в которой приняли участие представили телеканала RT и Первого канала. Эксперты рассказали о важности внедрения инновационных технологий для продакшна телеканалов. В частности, они отметили опыт производства контента в форматах VR и Video 360°. Несмотря на первые успехи, такой контент может стать массовым не в ближайшем будущем, а лишь с появлением более удобных и доступных абонентских устройств для его просмотра. Вторая часть секции состояла из докладов разработчиков технологических решений для нужд телевещательной отрасли, которые рассказали про инновационные решения и технологии в телепроизводстве и вещании. В секции приняли участие представители медиа-группы «Звезда», ТПО Ред Медиа, ФГУП «ТТЦ «Останкино», VIDAU Systems, ООО «Бродвью Рашша», EVS Broadcast Equipment, НСК, ФКОО «Хармоник Делавэр ЛЛК», ООО «ДжойМех», Виртуальные Студии ЦТПО РГГУ, HP Inc.

На секции «Мастерство создания и развития тематического канала» совместили теоретическую часть с рассмотрением реальных примеров из ТВ практики. Модераторами секции стали Яна Бельская, Кабельщик, и Регина Юркина, МедиаБренд. Мероприятие с участием экспертов в области рекламы, продюсирования и диджитал-маркетинга состояло из пяти тематических блоков, посвященных производству новостей, телевизионному промо и дизайну, интернет-продвижению, конструированию реалити-шоу. На секции обсудили тренды эфирного промо, дали рекомендации по созданию эффективного ролика, уделили внимание факторам успеха вирусной рекламы, рассказали о том, как делать рейтинговое реалити. Завершилась секция подробным разбором разножанровых программ, ставших номинантами 9-ой национальной премии «Большая цифра». Свои презентации и доклады представили Регина Юркина, «Медиабренд», Анастасия Бацуева, телеканал «Супер», Мария Винарская, независимый продюсер, Илья Золотаревский, независимый эксперт, Александр Железняков, Panasonic.

Следующая выставка-форума, 21-я по счету, пройдет через год, с 29 по 31 января 2019 года, в Крокус Экспо.

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