На выставке CyberTech, проходившей в Тель Авиве 29-31 января, Israel Aerospace Industries (IAI) — производитель и разработчик решений израильской оборонной, космической и авиа промышленности представил программу, которая позволяет использовать видео ролики в Youtube и других источниках в целях безопасности и разведки.

В основу положен принцип мониторинга радаров — способность идентифицировать и фильтровать нужное изображение, например, отличить птицу или облако от самолета. Этот же метод используется при обработке огромного видео массива в интернете, чтобы выделить объекты, несущие полезную информацию.

Дани Паслев (IAI) рассказал Mediasat, что это решение может быть полезно не только государственным службам безопасности, но и крупным компаниям финансового сектора.

IAI давно работает над решениями для бизнес сектора, в основе которых лежат новейшие достижения обороны и космической индустрии. Например, комплекс разработок по кибербезопасности From Sensors to Centers позволяет обрабатывать данные социальных сетей, облачных сервисов, Wi-Fi точек; Res-Q-Cell — помогает по мобильным телефонам найти и спасти пострадавших при завалах, землетрясениях и других катастрофах.

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