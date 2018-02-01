Группа компаний под зонтичным брендом «Триолан» всегда стояла особняком на рынке. Особенная отличительная черта – не такие, как все.
С самого своего рождения «Триолан» вёл себя не так как все, а иногда и вопреки всем правилам, которые устоялись на рынке платного телевидения Украины.
Если все продавали кабельное ТВ за деньги – «Триолан» же предоставлял данную услугу бесплатно. Если все пытались брать деньги с телеканалов и абонентскую плату с клиента, то «Триолан» говорил, что он оператор, и, беря деньги с канала – отдавал его зрителю бесплатно.
Своим поведением компания у многих участников рынка вызывала негодование, а некоторые конкуренты даже активно пытались ей противостоять в разных плоскостях, применяя тактику не только защиты, но и активного нападения.
Но всё сменил 2016 год.
Война с Россией на востоке и аннексия Крыма привели к исключению пропагандистского и агрессивного российского контента с телепространства Украины. Возникшей ситуацией воспользовались медиагруппы, которые решили, что пора себя монетизировать в кабельных сетях и собирать с провайдеров деньги. Сложившейся ситуацией воспользовался и «Триолан». Своим решением увеличив рынок платного ТВ на несколько сот миллионов гривен. Вот два самых серьезных выгодополучателя в нынешних условиях на рынке.
О медиагруппах говорить не будем. Долго, сложно, неоднозначно. Скажу, что с 2016 по 2018 год цену на свои каналы они подняли в два раза, и это ещё не вечер. Первая остановка для переведения дыхания – 6 грн с абонента. Для ориентира. Однако вернёмся к «Триолану».
В одночасье из кабельщика, в сети которого в аналоге только бесплатный «мусор» (так говорили многие не только на рынке, но и непосредственно абоненты), «Триолан» превратился в серьёзного игрока на рынке платного ТВ. Если раньше телевидение было в минус, и затратной частью, то в 2017 году в сети оператора появились платные каналы, например, группа Viasat, и вернулась абонентская плата – для начала 15 гривен. Предоставлять аналогичный пакет за такую цену или дешевле не смог ни один другой провайдер.
В 2018 году компания пошла дальше, и не только расширила список ретранслируемых телеканалов, добавив, например, телеканалы «Футбол», но и подняла абонентскую плату до 50 грн в месяц. Набор каналов, конечно, не предел мечтаний, но легально и дешевле мало у кого есть аналогичная услуга.
Наблюдая за компанией, можно смело сказать, что менеджмент «Триолана» не только не боится менять вектор развития, но и активно пользуется сложившимися жизненными обстоятельствами.
Интересно, чего от них стоит ожидать в 2019 году ?
Пакет аналоговых каналов Киева для примера :
- 5 канал
- ICTV
- 112 Украина
- Новый канал
- СТБ
- Украина
- НТН
- ТЕТ
- 24 (Телеканал новостей 24)
- 1+1
- Интер
- UA Перший
- М1
- 2+2
- Плюс Плюс
- К1
- Рада
- Индиго
- Еспресо TV
- НЛО TV
- Футбол 1
- NewsOne
- TV1000 Action East
- ViP Comedy
- Футбол 2
- TV1000 East
- TV1000 World Kino
- EU Music
- Viasat History
- Niki Junior SD
- Niki Kids SD
- Мега
- Бигуди
- Viasat Explore CEE
- К2
- Viasat Nature CEE
- Трофей
- Дача
- Наука
- MusicBox UA
- Еврокино
- Zoom
- Оце
- Сонце
- Mi Lady
- Культура
- Горизонт ТВ
- Киев
- BOUTIQUETV
- Возрождение
- Paramount Comedy
- Первый автомобильный
- Терра
- ZIK-TV
- Прямий
- Эко-ТВ
- UA:Крим
- Эпоха
- Правда ТУТ Киев
- Новый Христианский
- ЦК
- Караван ТВ
- OBOZ TV SD
- NewsNetwork
- Фауна
- Пиксель
- Enter-фильм
- М2
- ЧП.INFO
- Малятко TV
- Телеканал 100+
- Xsport
- Viasat Sport
- Maxxi-TV
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