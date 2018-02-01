Группа компаний под зонтичным брендом « Триолан » всегда стояла особняком на рынке . Особенная отличительная черта – не такие , как все .

С самого своего рождения «Триолан» вёл себя не так как все, а иногда и вопреки всем правилам, которые устоялись на рынке платного телевидения Украины.

Если все продавали кабельное ТВ за деньги – «Триолан» же предоставлял данную услугу бесплатно. Если все пытались брать деньги с телеканалов и абонентскую плату с клиента, то «Триолан» говорил, что он оператор, и, беря деньги с канала – отдавал его зрителю бесплатно.

Своим поведением компания у многих участников рынка вызывала негодование, а некоторые конкуренты даже активно пытались ей противостоять в разных плоскостях, применяя тактику не только защиты, но и активного нападения.

Но всё сменил 2016 год.

Война с Россией на востоке и аннексия Крыма привели к исключению пропагандистского и агрессивного российского контента с телепространства Украины. Возникшей ситуацией воспользовались медиагруппы, которые решили, что пора себя монетизировать в кабельных сетях и собирать с провайдеров деньги. Сложившейся ситуацией воспользовался и «Триолан». Своим решением увеличив рынок платного ТВ на несколько сот миллионов гривен. Вот два самых серьезных выгодополучателя в нынешних условиях на рынке.

О медиагруппах говорить не будем. Долго, сложно, неоднозначно. Скажу, что с 2016 по 2018 год цену на свои каналы они подняли в два раза, и это ещё не вечер. Первая остановка для переведения дыхания – 6 грн с абонента. Для ориентира. Однако вернёмся к «Триолану».

В одночасье из кабельщика, в сети которого в аналоге только бесплатный «мусор» (так говорили многие не только на рынке, но и непосредственно абоненты), «Триолан» превратился в серьёзного игрока на рынке платного ТВ. Если раньше телевидение было в минус, и затратной частью, то в 2017 году в сети оператора появились платные каналы, например, группа Viasat, и вернулась абонентская плата – для начала 15 гривен. Предоставлять аналогичный пакет за такую цену или дешевле не смог ни один другой провайдер.

В 2018 году компания пошла дальше, и не только расширила список ретранслируемых телеканалов, добавив, например, телеканалы «Футбол», но и подняла абонентскую плату до 50 грн в месяц. Набор каналов, конечно, не предел мечтаний, но легально и дешевле мало у кого есть аналогичная услуга.

Наблюдая за компанией, можно смело сказать, что менеджмент «Триолана» не только не боится менять вектор развития, но и активно пользуется сложившимися жизненными обстоятельствами.

Интересно, чего от них стоит ожидать в 2019 году ?

Пакет аналоговых каналов Киева для примера :

5 канал ICTV 112 Украина Новый канал СТБ Украина НТН ТЕТ 24 (Телеканал новостей 24) 1+1 Интер UA Перший М1 2+2 Плюс Плюс К1 Рада Индиго Еспресо TV НЛО TV Футбол 1 NewsOne TV1000 Action East ViP Comedy Футбол 2 TV1000 East TV1000 World Kino EU Music Viasat History Niki Junior SD Niki Kids SD Мега Бигуди Viasat Explore CEE К2 Viasat Nature CEE Трофей Дача Наука MusicBox UA Еврокино Zoom Оце Сонце Mi Lady Культура Горизонт ТВ Киев BOUTIQUETV Возрождение Paramount Comedy Первый автомобильный Терра ZIK-TV Прямий Эко-ТВ UA:Крим Эпоха Правда ТУТ Киев Новый Христианский ЦК Караван ТВ OBOZ TV SD NewsNetwork Фауна Пиксель Enter-фильм М2 ЧП.INFO Малятко TV Телеканал 100+ Xsport Viasat Sport Maxxi-TV Всі новини

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