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Триолан / triolan
Фото: raiderpro
Группа компаний под зонтичным брендом «Триолан» всегда стояла особняком на рынке. Особенная отличительная чертане такие, как все.

С самого своего рождения «Триолан» вёл себя не так как все, а иногда и вопреки всем правилам, которые устоялись на рынке платного телевидения Украины.

Если все продавали кабельное ТВ за деньги – «Триолан» же предоставлял данную услугу бесплатно. Если все пытались брать деньги с телеканалов и абонентскую плату с клиента, то «Триолан» говорил, что он оператор, и, беря деньги с каналаотдавал его зрителю бесплатно.

Своим поведением компания у многих участников рынка вызывала негодование, а некоторые конкуренты даже активно пытались ей противостоять в разных плоскостях, применяя тактику не только защиты, но и активного нападения.

Но всё сменил 2016 год.

Война с Россией на востоке и аннексия Крыма привели к исключению пропагандистского и агрессивного российского контента с телепространства Украины. Возникшей ситуацией воспользовались медиагруппы, которые решили, что пора себя монетизировать в кабельных сетях и собирать с провайдеров деньги. Сложившейся ситуацией воспользовался и «Триолан». Своим решением увеличив рынок платного ТВ на несколько сот миллионов гривен. Вот два самых серьезных выгодополучателя в нынешних условиях на рынке.

О медиагруппах говорить не будем. Долго, сложно, неоднозначно. Скажу, что с 2016 по 2018 год цену на свои каналы они подняли в два раза, и это ещё не вечер. Первая остановка для переведения дыхания6 грн с абонента. Для ориентира. Однако вернёмся к «Триолану».

В одночасье из кабельщика, в сети которого в аналоге только бесплатный «мусор» (так говорили многие не только на рынке, но и непосредственно абоненты), «Триолан» превратился в серьёзного игрока на рынке платного ТВ. Если раньше телевидение было в минус, и затратной частью, то в 2017 году в сети оператора появились платные каналы, например, группа Viasat, и вернулась абонентская платадля начала 15 гривен. Предоставлять аналогичный пакет за такую цену или дешевле не смог ни один другой провайдер.

В 2018 году компания пошла дальше, и не только расширила список ретранслируемых телеканалов, добавив, например, телеканалы «Футбол», но и подняла абонентскую плату до 50 грн в месяц. Набор каналов, конечно, не предел мечтаний, но легально и дешевле мало у кого есть аналогичная услуга.

Наблюдая за компанией, можно смело сказать, что менеджмент «Триолана» не только не боится менять вектор развития, но и активно пользуется сложившимися жизненными обстоятельствами.

Интересно, чего от них стоит ожидать в 2019 году ?

Пакет аналоговых каналов Киева для примера :

  1. 5 канал
  2. ICTV
  3. 112 Украина
  4. Новый канал
  5. СТБ
  6. Украина
  7. НТН
  8. ТЕТ
  9. 24 (Телеканал новостей 24)
  10. 1+1
  11. Интер
  12. UA Перший
  13. М1
  14. 2+2
  15. Плюс Плюс
  16. К1
  17. Рада
  18. Индиго
  19. Еспресо TV
  20. НЛО TV
  21. Футбол 1
  22. NewsOne
  23. TV1000 Action East
  24. ViP Comedy
  25. Футбол 2
  26. TV1000 East
  27. TV1000 World Kino
  28. EU Music
  29. Viasat History
  30. Niki Junior SD
  31. Niki Kids SD
  32. Мега
  33. Бигуди
  34. Viasat Explore CEE
  35. К2
  36. Viasat Nature CEE
  37. Трофей
  38. Дача
  39. Наука
  40. MusicBox UA
  41. Еврокино
  42. Zoom
  43. Оце
  44. Сонце
  45. Mi Lady
  46. Культура
  47. Горизонт ТВ
  48. Киев
  49. BOUTIQUETV
  50. Возрождение
  51. Paramount Comedy
  52. Первый автомобильный
  53. Терра
  54. ZIK-TV
  55. Прямий
  56. Эко-ТВ
  57. UA:Крим
  58. Эпоха
  59. Правда ТУТ Киев
  60. Новый Христианский
  61. ЦК
  62. Караван ТВ
  63. OBOZ TV SD
  64. NewsNetwork
  65. Фауна
  66. Пиксель
  67. Enter-фильм
  68. М2
  69. ЧП.INFO
  70. Малятко TV
  71. Телеканал 100+
  72. Xsport
  73. Viasat Sport
  74. Maxxi-TV
  75. Всі новини

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