Крупнейшие телекоммуникационные компании Канады, включая Rogers и Quebecor, объединили свои силы с производителями контента (CBC, Corus Entertainment и т.д.) и творческими союзами, работающими по всей стране, ради пресечения практики нелегального скачивания и потокового просмотра фильмов, телепрограмм, прямых трансляций музыкальных и спортивных мероприятий.

Все вместе они обратились в Канадскую комиссию по телевидению и радио (CRTC) с ходатайством о блокировке всех web-сайтов, которые предоставляют пользователям доступ к пиратским материалам. Согласно данным их анализа, убытки канадский отрасли культуры от пиратства составляют 55 миллиардов долларов. В одном лишь 2017 году миллион канадских домохозяйств пользовался бесплатным доступом к пиратским материалам при помощи приставок на базе Android.

«Fair Play Canada» – такое название получила новосозданная коалиция – настоятельно просит CRTC выдать специальный мандат «Независимому агентству по анализу фактов пиратства», перед которым будет стоять задача по выявлению web-сайтов, вовлечённых в процесс распространения пиратского контента. На основании информации, предоставляемой агентством, CRTC должен будет обращаться ко всем канадским провайдерам доступа к Интернету с требованием о блокировке данных web-сайтов, а также рассылать предупреждения зрителям, которые подозреваются в скачивании либо потоковом просмотре пиратского контента.

Несмотря на то, что многие поддерживают данную инициативу, некоторые всё же считают, что она является нарушением принципов сетевого нейтралитета, которые состоят в том, что провайдеры обязаны одинаково относиться к любому контенту. Некоторые опасаются, что провайдеры в конечном итоге начнут злоупотреблять своими возможностями и блокировать web-сайты по своему желанию.

Министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бейнз заверил, что Канада сохраняет приверженность идее создания и поддержки «Одних из лучших в мире системных принципов защиты интеллектуальной собственности и авторского права в целях поддержки творчества и инноваций в интересах деятелей искусства, творческих работников, потребителей и всех канадцев».

В CRTC пообещали рассмотреть поступившее предложение и заверили жителей Канады в том, что являются сторонниками сохранения в стране принципов сетевого нейтралитета.

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