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block piracy canada
Иллюстрация: vice.com

Крупнейшие телекоммуникационные компании Канады, включая Rogers и Quebecor, объединили свои силы с производителями контента (CBC, Corus Entertainment и т.д.) и творческими союзами, работающими по всей стране, ради пресечения практики нелегального скачивания и потокового просмотра фильмов, телепрограмм, прямых трансляций музыкальных и спортивных мероприятий.

Все вместе они обратились в Канадскую комиссию по телевидению и радио (CRTC) с ходатайством о блокировке всех web-сайтов, которые предоставляют пользователям доступ к пиратским материалам. Согласно данным их анализа, убытки канадский отрасли культуры от пиратства составляют 55 миллиардов долларов. В одном лишь 2017 году миллион канадских домохозяйств пользовался бесплатным доступом к пиратским материалам при помощи приставок на базе Android.

«Fair Play Canada» – такое название получила новосозданная коалиция – настоятельно просит CRTC выдать специальный мандат «Независимому агентству по анализу фактов пиратства», перед которым будет стоять задача по выявлению web-сайтов, вовлечённых в процесс распространения пиратского контента. На основании информации, предоставляемой агентством, CRTC должен будет обращаться ко всем канадским провайдерам доступа к Интернету с требованием о блокировке данных web-сайтов, а также рассылать предупреждения зрителям, которые подозреваются в скачивании либо потоковом просмотре пиратского контента.

Несмотря на то, что многие поддерживают данную инициативу, некоторые всё же считают, что она является нарушением принципов сетевого нейтралитета, которые состоят в том, что провайдеры обязаны одинаково относиться к любому контенту. Некоторые опасаются, что провайдеры в конечном итоге начнут злоупотреблять своими возможностями и блокировать web-сайты по своему желанию.

Министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бейнз заверил, что Канада сохраняет приверженность идее создания и поддержки «Одних из лучших в мире системных принципов защиты интеллектуальной собственности и авторского права в целях поддержки творчества и инноваций в интересах деятелей искусства, творческих работников, потребителей и всех канадцев».

В CRTC пообещали рассмотреть поступившее предложение и заверили жителей Канады в том, что являются сторонниками сохранения в стране принципов сетевого нейтралитета.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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