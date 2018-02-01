1 февраля абоненты платформы спутникового телевидения Xtra TV получили доступ к просмотру сериального телеканала Dorama, эфир которого всецело посвящён многообразию восточных культур.

Канал доступен в пакетах «Кино» и «Xtra MIX».

Dorama – это самые популярные сериальные новинки эфирного и кабельного телевидения Южной Кореи, Японии, Китая и Турции, собранные в одном месте. Программы канала позволяют узнать и почувствовать, чем живёт Восток.

Каждый зритель Dorama сможет найти сериал себе по вкусу: мелодрамы и драмы для женской аудитории, детективы и исторические сериалы для мужчин, комедии для семейного просмотра.

Также в программе телеканала широко представлены передачи о культуре и истории восточных стран, сюжеты со съёмочных площадок и сериальных фестивалей.

Канал доступен со спутника Eutelsat 9B (9 гр.в.д.).

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