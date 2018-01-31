Весной в Германии начнётся третий этап внедрения эфирного вещания в стандарте DVB-T2/HEVC

В ночь с 24 на 25 апреля 2018 года по всей Германии начнётся третья стадия внедрения эфирного телевизионного вещания в стандарте DVB-T2/HEVC. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Покрытие расширится, в частности, на такие новые зоны, как Аугсбург, а также Гельбельзее, Пфаффенхофен, Хохберг и Унтерсберг в федеральной земле Бавария, Линген, Люнебург и Оснабрюк в Нижней Саксонии, Билефельд, Минден, Тевтобургер Вальд и Мюнстер в земле Северный Рейн — Вестфалиях и Эрфурте и Веймаре в Тюрингии.

В это же время в указанных регионах будет прекращено распространение телепрограмм в привычном сегодня стандарте DVB-T.

Телеканалы, входящие в структуру общественных вещателей ARD и ZDF, будут доступны во всех перечисленных выше городах бесплатно и в некодированном режиме.

Параллельно в шести городах – Аугсбурге, Эрфурте, Мюнстере, Оснабрюке и Веймаре зрители получат возможность подписаться на коммерческую платформу Freenet TV, что увеличит её охват на 3.8 миллиона жителей.

Доступ к программам платформы Freenet TV на антенну, установленную на крыше, получат в общей сложности 59.9 миллиона жителей Германии (74% населения страны). Количество жителей, которые смогут принимать платформу на комнатную антенну, возможно, вырастет на 1.8 миллиона – до отметки в 27.7 миллиона.

В отдельных районах Германии вещание в стандарте DVB-T2 было начато ещё 29 марта 2017 года. Вторая фаза переключения началась 8 ноября 2017 года. Окончательный переход телевидения от стандарта DVB-T к DVB-T2 по всей Германии должен быть завершён к середине 2019.

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