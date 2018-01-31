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Весной в Германии начнётся третий этап внедрения эфирного вещания в стандарте DVB-T2/HEVC

Борис Скуратовский
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DVB-T2 Germany

В ночь с 24 на 25 апреля 2018 года по всей Германии начнётся третья стадия внедрения эфирного телевизионного вещания в стандарте DVB-T2/HEVC. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Покрытие расширится, в частности, на такие новые зоны, как Аугсбург, а также Гельбельзее, Пфаффенхофен, Хохберг и Унтерсберг в федеральной земле Бавария, Линген, Люнебург и Оснабрюк в Нижней Саксонии, Билефельд, Минден, Тевтобургер Вальд и Мюнстер в земле Северный Рейн — Вестфалиях и Эрфурте и Веймаре в Тюрингии.

В это же время в указанных регионах будет прекращено распространение телепрограмм в привычном сегодня стандарте DVB-T.

Телеканалы, входящие в структуру общественных вещателей ARD и ZDF, будут доступны во всех перечисленных выше городах бесплатно и в некодированном режиме.

Параллельно в шести городах – Аугсбурге, Эрфурте, Мюнстере, Оснабрюке и Веймаре зрители получат возможность подписаться на коммерческую платформу Freenet TV, что увеличит её охват на 3.8 миллиона жителей.

Доступ к программам платформы Freenet TV на антенну, установленную на крыше, получат в общей сложности 59.9 миллиона жителей Германии (74% населения страны). Количество жителей, которые смогут принимать платформу на комнатную антенну, возможно, вырастет на 1.8 миллиона – до отметки в 27.7 миллиона.

В отдельных районах Германии вещание в стандарте DVB-T2 было начато ещё 29 марта 2017 года. Вторая фаза переключения началась 8 ноября 2017 года. Окончательный переход телевидения от стандарта DVB-T к DVB-T2 по всей Германии должен быть завершён к середине 2019.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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