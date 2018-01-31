Старший аналитик компании Ooyala Лжим О’Нил поделился с изданием Advanced Television своими прогнозами развития отрасли онлайн-видео на 2018 год. Mediasat публикует перевод данной заметки с небольшими стилистическими правками.

«Если вы ещё не успели пристегнуть ремни безопасности в преддверии всех изменений, грядущих в 2018 году в высококонкурентной среде цифровых медиа и развлечений, самое время сделать это сейчас. Вас ждёт запуск новых служб ОТТ, их слияние, а также, увы, сворачивание… Предлагаю свой прогноз на грядущий год».

1 Виртуальная и дополненная реальность (VR & AR): Станет ли 2018 знаковым годом для развития обеих технологий? Сектор Дополненной реальности (AR) – благодаря существенному бай-ину со стороны Apple (ARKit), Facebook (платформа Camera Effects) и Google (ARCore) – будет процветать на протяжении всего года. Наиболее знаковым событием 2018 года для сектора Виртуальной реальности (VR) станут игры Зимней Олимпиады. Это глобальное событие может расширить рамки VR-вселенной, поскольку компании медленно отходят от использования громоздких шлемов, напоминающих об эпохе внедрения 3D. В 2018 году можно будет ожидать появления более лёгких носимых гарнитур в стиле Google Glass, а также комбинезонов, дающих возможность ощущать температуру и даже боль!

2 Сектор ОТТ продолжит развиваться, и за Netflix продолжит выстраиваться очередь: Пока Netflix продолжает хвастаться ростом количества абонентов и объёмов потребляемых ими услуг, прочие ОТТ службы также продолжают тихонько расти. В частности, будут расти нишевые SVOD службы, в которых присутствует контент, отсутствующий у Netflix, – программы местных телеканалов, спорт и различные события (возможно, в виде услуги плати за просмотр).

3 Продолжится кабельное отказничество: В 2016 году рынок платного телевидения продолжал сокращаться, потеряв около 2 миллионов подписчиков; в 2017 году потери лишь за второй и третий квартал были близки к 2 миллионам. В 2018 году потери будут ещё выше – возможно, на уровне 5 миллионов.

4 В 2018 году мир станет ещё более мобильным: По данным Ooyala, просмотр видео через мобильные сети составил 58% от всего потребления видео в третьем квартале прошлого года, который стал шестым кварталом роста в данном сегменте. В первой половине 2018 года данный показатель превысит 60%, по мере того, как всё новые операторы беспроводных сетей начнут предлагать ОТТ контент – в качестве услуг SVoD и AVoD – на фоне снижения по всему миру стоимости услуг передачи данных в мобильных сетях. Аналогичный рост наблюдается также в сегменте видео длинных форм на мобильных устройствах: смартфоны дгоняют планшеты в качестве наиболее предпочитаемых устройств для просмотра видео.

5 Amazon – новые игры в сфере спорта: В прошлом году компания Amazon потратила примерно 50 миллионов долларов на права вести трансляцию 11 матчей NFL по четвергам, но это – капля в море в сравнении с тем, что она может потратить в 2018 году, продолжив прилагать максимальные усилия к тому, чтобы сталь потоковым спортивным вещателем нового поколения. В 2018 году на аукцион, среди прочего, будут выставлены права на трансляцию матчей Премьер-лиги, стоимость которых в три прошедших года составляла 1.3 миллиарда долларов. В прошлом году компания Amazon также заключила сделку на трансляцию 37 матчей по теннису Мирового турнира ATP в Великобритании и Ирландии. Компании придётся рассмотреть целесообразность сохранения прав на трансляцию футбольных матчей вечером в четверг – в этом году их стоимость должна вырасти.

6 Стоимость контента в 2018 году достигнет новых высот: Netflix планирует в 2018 году потратить на контент 8 миллиардов долларов; Amazon потратит около 5 миллиардов долларов, а HBO – 2 миллиарда долларов. В компании Apple готовы потратить 1 миллиард долларов, или даже больше, аналогично – в компании Facebook. Если же включать затраты на спортивный контент, то эти цифры вырастут ещё больше. Стоимость контента продолжит увеличиваться, подстёгиваемая ростом конкуренции среди дистрибуторов.

7 Медленная спираль смерти традиционной рекламы: Рекламная индустрия наконец приходит к пониманию того, что будущее – за интерактивной рекламой и спонсорскими программами. Это если говорить коротко о грядущем море изменений в потреблении рекламы. Нас ожидают более лёгкие рекламные кампании на сайтах AVOD, улучшенное таргетирование и более быстрые кампании, использующие данные и новые технологии.

8 Данные, Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение станут всеобъемлющими: В этом году всё больше устройств будет использовать системы голосового ввода для облегчения поиска контента. Служба Siri от Apple, Google Home и Alexa от Amazon активно используют искусственный интеллект и машинное обучение для облегчения поиска желанного контента без необходимости вводить вручную названия, имена и жанры. Искусственный интеллект поможет не только при поиске и в рекомендациях: компании начнут пожинать плоды целевой рекламы на мобильных устройствах, используемых дома и вне дома.

9 Ещё больше слияний и поглощений в сфере медиа и развлечений: Маловероятно, что правительство полностью заблокирует предполагаемую покупку компанией AT&T компании Time Warner за 85 миллиардов долларов: ключевыми должны стать заверения AT&T о том, что её действия будут прозрачными. И это не единственная ожидаемая мегасделка: компания Disney планирует покупку ряда активов Fox, и мы предрекаем закрытие этих сделок в 2019 году. Данные сделки, скорее всего, запустят дополнительные соглашения, которые должны удовлетворить ненасытные аппетиты потребителей в сфере контента.

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