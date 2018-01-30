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OTT TV

По данным исследования, проведенного компанией Dataxis, количество подписчиков услуги платного ОТТ телевидения в Европе по состоянию на конец 2017 года достигло отметки в 7.4 миллиона.

В исследовательской фирме указывают на скачок в 13% в сравнении с предыдущим кварталом, отмечая, что данный рост на рынке связан с ростом в последние годы количества трансляций специализированных спортивных и детских программ в интернете.

«Спортивным ОТТ платформам – таким, как Bein Sport Connect, Eleven Sports и Dazn – удалось привлечь внимание немалого количества любителей спорта, и в итоге по итогам третьего квартала 2017 года на их долю приходилось около 25% от общего количества подписчиков линейного ОТТ», — говорится в исследовании.

Эксперты Dataxis определили, что страны Западной Европы занимают ведущие позиции по количеству пользователей спортивных ОТТ платформ. В частности, на долю Германии приходится 35% данного рынка, далее следует Франция с 25%, Великобритания с 15%, Испания с 8% и Италия с 5%.

«Спортивные события являются ключевым фактором, стимулирующим рост количества абонентов платного телевидения, и нам предстоит выяснить, будет ли данный рост продолжаться за счёт традиционного платного телевидения», — отмечают в Dataxis.

Напомним – ранее в этом месяце принадлежащая корпорации Disney компания BamTech Media, работающая в сфере потоковых СМИ и обеспечивающая работу онлайн-платформ таких компаний, как Eurosport, ESPN, NHL и Fox Sports, открыла в Амстердаме новый главный европейский офис.

В данном офисе будет располагаться первый европейский центр управления трансляциями BamTech, который будет обеспечивать поддержку деятельности компании в регионе.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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