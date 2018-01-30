В 2017 году в Норвегии сократилось количество слушателей, выбирающих программы национального радио, а также общие объёмы радиослушания. Падение объёмов радиослушания, выражающееся двузначным числом, случилось после того, как в прошлом году Норвегия стала первой в мире страной, которая полностью отказалась от вещания национального радио в аналоговом FM-режиме, перейдя на цифровое DAB-вещание.

Следствием данного решения для норвежских радиослушателей стала необходимость покупки новых DAB приёмников, что многие делали нехотя. Большинство домохозяйств и компаний всё же приобрело новые приёмники, однако, несмотря на обилие новых и специализированных каналов DAB, предлагаемых государственным вещателем NRK, рейтинги упали. На этой неделе информационное агентство NTB сообщило о падении объёмов прослушивания программ каналов национального радио в среднем на 10 минут – с 84 минут в декабре 2016 до 74 минут в декабре 2017.

Эти показатели, предоставленные национальным органом регулирования связи Medietilsynet, свидетельствуют о снижении общих объёмов радиослушания за год почти на 12%. Аналоговое FM-вещание в Норвегии отключалось постепенно — на протяжении года от данного типа вещания поэтапно отказывались разные регионы страны, пока наконец в декабре цифровое DAB вещание не воцарилось на общенациональном уровне.

Общественный вещатель NRK потерял значительную часть слушателей, а вот позиции коммерческих радиогрупп P4 и Bauer Media остались стабильными. Количество норвежцев, слушающих радио ежедневно, также сократилось – на 8.9%.

Свою роль в падении рейтингов базовых национальных каналов P1, P2 и P3 сыграл также отток их слушателей в сторону нишевых станций NRK, а также коммерческих P4 и Radio Norge. На долю нишевых каналов – таких, как NRK P1+, Klem и Radio Rock – сегодня приходится 36% от всей слушательской аудитории, а на долю традиционных национальных каналов – 42.1% (в 2016 году их доля составляла 60%). Впрочем, канал P1 национального вещателя NRK по-прежнему может похвастаться наибольшей в стране аудиторией слушателей.

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