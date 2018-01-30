В Light Field Lab объявили о том, что компании удалось собрать 7 миллионов долларов на разработку технологии, которая, по мнению её создателей, однажды может стать основой для создания настоящей «голографической палубы».

Стартап был создан в прошлом году для реализации планов разработки новейшей технологии, позволяющей создавать дисплеи в стиле «голографической палубы» или же «голодека» – то есть, дающие возможность наслаждаться голографическими картинками без использования специальных очков. Собранная сумма в размере 7 миллионов, по заверению компании, должна помочь в создании «рабочего прототипа».

Стартап был создан бывшими членами команды компании Lytro, которая известна своими ранними разработками лёгких переносных камер и систем захвата 3D изображения. В финансировании проекта Light Field Lab приняли участие компании Khosla Ventures и Sherpa Capital, а также R7 Partners.

«Проекция голограмм – это только начало, – говорит генеральный директор Light Field Lab Джон Карафин. – Мы разрабатываем базовые модули, которые позволят сделать реальностью создание голографической палубы. Стратегическое руководство, обеспечиваемое нашими инвесторами, имеет важнейшее значение для воплощения в жизнь этих передовых технологий».

Собранные средства – это капля в море в сравнении с финансированием, полученным за последнее время рядом других стартапов – таких, в частности, как Magic Leap. Но если компании удастся создать рабочую модель – это может стать началом грандиозного проекта. В последнем абзаце пресс-релиза компании, выпущенного в связи с кампанией по сбору средств, обрисовываются весьма амбициозные планы:

Компания Light Field Lab принесёт на рынок профессионального и потребительского оборудования сквозные голографические технологии реального мира, которые позволят создавать модульные голографические видео-стены с разрешением картинки в сотни гигапикселей. На начальном этапе компания планирует ориентировать свои решения на широкоформатные развлекательные центры, но в конечном итоге надеется принести голографические технологии и рядовым потребителям.

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