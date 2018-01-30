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Голограмма

В Light Field Lab объявили о том, что компании удалось собрать 7 миллионов долларов на разработку технологии, которая, по мнению её создателей, однажды может стать основой для создания настоящей «голографической палубы».

Стартап был создан в прошлом году для реализации планов разработки новейшей технологии, позволяющей создавать дисплеи в стиле «голографической палубы» или же «голодека» – то есть, дающие возможность наслаждаться голографическими картинками без использования специальных очков. Собранная сумма в размере 7 миллионов, по заверению компании, должна помочь в создании «рабочего прототипа».

Стартап был создан бывшими членами команды компании Lytro, которая известна своими ранними разработками лёгких переносных камер и систем захвата 3D изображения. В финансировании проекта Light Field Lab приняли участие компании Khosla Ventures и Sherpa Capital, а также R7 Partners.

«Проекция голограмм – это только начало, – говорит генеральный директор Light Field Lab Джон Карафин. – Мы разрабатываем базовые модули, которые позволят сделать реальностью создание голографической палубы. Стратегическое руководство, обеспечиваемое нашими инвесторами, имеет важнейшее значение для воплощения в жизнь этих передовых технологий».

Собранные средства – это капля в море в сравнении с финансированием, полученным за последнее время рядом других стартапов – таких, в частности, как Magic Leap. Но если компании удастся создать рабочую модель – это может стать началом грандиозного проекта. В последнем абзаце пресс-релиза компании, выпущенного в связи с кампанией по сбору средств, обрисовываются весьма амбициозные планы:

Компания Light Field Lab принесёт на рынок профессионального и потребительского оборудования сквозные голографические технологии реального мира, которые позволят создавать модульные голографические видео-стены с разрешением картинки в сотни гигапикселей. На начальном этапе компания планирует ориентировать свои решения на широкоформатные развлекательные центры, но в конечном итоге надеется принести голографические технологии и рядовым потребителям.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.