Следуя примеру Соединенных Штатов, Европейский союз планирует создать собственный список стран, в которых процветает нарушение прав интеллектуальной собственности. Он будет основан на опросе заинтересованных сторон и может повлиять на экономические отношения между странами. Цель – стимулировать борьбу с пиратами.

Эта инициатива – часть стратегии Европейской Комиссии «Сбалансированная система защиты интеллектуальной собственности», заявленной в 2017 году.

Пиратство оценивается, как угроза для европейской индустрии, так как препятствует инвестициям и занятости в креативных отраслях. По данным Управления интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), объем торговли контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет 338 миллиардов евро. В ЕС на пиратский приходится 5% импорта или 85 млрд. евро в год.

Управление Торгового представителя США (USTR) выпустило последнюю версию своего ежегодного «Списка 301» в январе 2018. Он влияет на позицию США, в том числе торговую, по отношению к иностранным государствам. Список ЕС будет действовать аналогично американскому и использоваться для формирования позиции Брюсселя по различным странам.

В отчет USTR не попадают сайты с американской пропиской. На что указывают те, кто как раз упоминается в отчете. Например, китайский сайт Alibaba публично возмущается: «А как насчет Amazon, eBay и других? У USTR нет базы для сравнения, поскольку он не запрашивает данные у американских компаний». А в европейском «антипиратском» списке сайты из США будут фигурировать.

«В этом списке будут названы и описаны наиболее проблемные рынки – с особым акцентом на онлайн-пиратстве – чтобы побудить участников этих рынков и владельцев сайтов, а также местные органы власти и правительства принять необходимые меры и ограничить доступ к нарушающим права интеллектуальной собственности продуктам и услугам».

На официальном сайте Европейская Комиссия обещает, что будет следить за мерами национальных властей по борьбе с пиратами. Однако список не будет юридическим документом, и то, что сайт попал в отчет как «notorious», то есть «злостный нарушитель права интеллектуальной собственности», не может стать доказательством в суде.

На сайте ЕС владельцам авторских и смежных прав и другим заинтересованным сторонам предлагается сделать свой вклад в европейский список пиратов и прислать информацию до 31 марта 2018 года.

Первый европейский антипиратский список будет выпущен уже в 2018 году.

По материалам Европейской комиссии, TorrentFreak

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