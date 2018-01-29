Группа компаний ВОЛЯ с 1 февраля поднимает тарифы на услуги телевидения и интернет по своей Украине в среднем на 17%. Об этом заявили представители компании на портале для абонентов Club.Volia.

Как говорится в сообщении: «…с 1 февраля мы вынуждены внести изменения в абонентскую плату. Пересмотр тарифов связан с повышением роялти иностранным и украинским правообладателям, затратами на модернизацию сети и оборудования. Тарифы вырастут в среднем на 17%. В свою очередь, ВОЛЯ обещает сохранить и продолжать улучшать качество предоставляемых услуг, внедрять новые продукты, продолжать сотрудничество с мировыми и украинскими производителями контента».

Детальнее об изменениях в тарифной линейке можно узнать на Портале абонента «Мой кабинет» и в разделе «Прейскуранты» на сайте volia.com.

Напомним, в июне 2017 года ВОЛЯ повысила абонплату за телеком-услуги на 12,6%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.