Внимание многих украинцев в ночь с субботы на воскресенье было приковано к голубым экранам. На телеканале «Интер» в прямом эфире из Риги со стадиона Arena Riga решалась судьба за чемпионский титул в рамках Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series – WBSS) между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и чемпионом мира по версии WBC в этом же весе Майрисом Бриедисом (23-0, 18 КО)

Напряженный бой, жесткий обмен ударами, переломный момент, 12 раундов и подсчет судейским корпусом очков. Украина и Латвия прильнули к экранам телевизоров, 10 тысяч зрителей Riaga Arena устремили свои взоры в сторону ринга затаив дыхание в надежде, что их спортсмен получит заветную победу. Ринг-анонсер Дэвид Диаманте в своей эпатажной манере тянет время, создавая интригу, медленно называя количество баллов, озвученных судьями, команды бойцов по стойке смирно выстроились в ожидании вердикта… Барабанная дрожь – победу одержал АЛЕКСАНДР УСИК!!! Эйфория в ринге, Украина ликует, телеканал «Интер» практически мгновенно уходит на рекламную паузу, рассказывать любителям спорта прелести хмельных напитков…

После такого отношения к показу спортивных мероприятий к украинским телеканалам напрашивается много вопросов: для кого вы делаете ТВ? Для рекламодателей либо для зрителей? Если для рекламодателей – Вы молодцы! У вас получается.

Если для зрителей, то не совсем молодцы. Неужели сложно выдержать паузу и дать зрителю порадоваться за своего спортсмена, который гордо несете флаг Украины, и добывает такие необходимые репутационные победы в мировом информационном пространстве? Почему другие каналы могут себе позволить такую радость – несколько минут транслировать действа после финального свистка или оглашения победителей, а украинские нет?

Российский телеканал «Матч», позволил себе показать радость победителей в ринге. Они ТВ делают для зрителя, а не для рекламодателя, наверное…

Когда украинское ТВ, не конкретизирую, научится делать телевидение в первую очередь для зрителя? Чтобы ему не хотелось переключить на другой канал, его не выпихивали насильно смотреть там, где ему комфортней, а он гордился украинскими трансляциями? Был горд за качество и картинку, за подачу и формат? Ведь у нас телевидение пытается встать на рельсы монетизации, требуя за себя любимых деньги с абонентов кабельного, но создав форму, забывает о наполнении. Станьте на сторону зрителя и будьте лояльней к нему, либо станьте на сторону рекламодателя, и перестаньте думать об абонплате. Не получится лавировать постоянно между абонентом и рекламодателем, вопрос рекламы, ее количества, качества будет возникать постоянно…

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