Завтра начинает свою работу 20-я юбилейная международная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2018. Мероприятие состоится в МВЦ «Крокус Экспо», в павильоне №2. Выставочные залы расположатся на 3 этаже. Деловые мероприятия форума пройдут в конференц-залах на 1 и на 3 этажах. Получить входной билет на выставку-форум можно будет на первом этаже «Крокус Экспо», на специальных стойках регистрации.

В торжественной церемонии открытия 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 примут участие генеральный директор компании «Мидэкспо» Ирина Недумова, президент Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин, генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов, вице-президент Huawei Russia Чжэн Синь, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников. Открытие состоится 30 января в 11:00.

После завершения официальной части участники смогут перейти к посещению деловых мероприятий. Особого внимания в этом году заслуживает Круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения», а также новинки программы – Стратегическая сессия российских ассоциаций производителей и презентация «Телевизионные каналы в интернет-среде: легальное распространение и монетизация». Темы, которые будут подняты в рамках мероприятий, касаются цифрового многоканального вещания и ТВ, цифрового эфирного ТВ, интерактивных услуг, телекоммуникационной и сетевой инфраструктуры. Получить новые знания и перенять опыт ведущих специалистов отрасли в рамках круглого стола, презентации и сессии можно будет уже в первый день выставки 30 января.

Отдельно отметим совершенно новый для российского рынка проект – CONTENT SUMMIT RUSSIA «Российский контент: тенденции и перспективы». Мероприятие организовано компаниями «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке Reed MIDEM и призвано создать благоприятную среду для взаимодействия специалистов в области теле и киноиндустрии, в частности, продюсеров, дистрибьютеров, селлеров и байеров контента.

Всего в деловой программы Форума заявлено 20 секций, дискуссий и семинаров, на которых выступят 185 топовых спикеров индустрии.

На выставке CSTB.Telecom&Media’2018 будет представлено более 270 брендов, среди которых мировые и российские производители и дистрибьюторы оборудования для сетей платного ТВ, ведущие медиахолдинги и контент-провайдеры. Более 30% от числа экспонентов являются зарубежными компаниями. Среди представленных стран: Китай, Израиль, Люксембург, Испания, Великобритания, Норвегия, США, Турция, Франция, Бельгия, Португалия, Польша. Среди экспонентов выставки: CDNvideo, CONAX, Eutelsat SA, FOX INTERNATIONAL CHANNELS RUSSIA, GlobeCast, GS Group, HUAWEI TECHNOLOGIES, INTELSAT, IRDETO ACCESS, Okko, ROHDE & SCHWARZ, Sony Pictures Television, Universal Communications, Universal Distribution, Verimatrix, VIACOM, Viasat, VINTERA TV, Газпром космические системы, КОНТУР-М, Корпорация ЛАНС, Космическая Связь, ФГУП, Майкроимпульс, Медиа Альянс, Медиа Бродкастинг Групп, телерадиокомпания МИР, МТС (Спутниковое ТВ МТС), НАГ, Национальная спутниковая компания, НТВ-ПЛЮС, О2ТВ Медиа, ОРИОН ЭКСПРЕСС, Первый канал. Всемирная сеть, Первый ТВЧ, РЕД Медиа, Смотрешка, Спутниковая Компания, Телко Групп, ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ и многие другие.

20-я юбилейная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2018 пройдет 30 января – 1 февраля в МВК «Крокус Экспо». В деловой программе мероприятия представлены 15 тематических секций, а экспозиционная часть объединит свыше 300 компаний-экспонентов. Более подробная информация и регистрация на событие: https://cstb.ru/

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