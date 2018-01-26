Подготовка к главному событию индустрии ТВ и телекома – CSTB.Telecom&Media’2018 – входит в заключительную стадию. 30 января 2018 года специалисты в области телевидения и телекоммуникаций вновь встрется в рамках выставки-форума, которая за двадцать лет своего существования стала основной деловой площадкой отрасли. В честь юбилея мероприятия организаторы подошли к формированию деловой программы с особым вниманием. Специалистов ждут выступления ведущих спикеров, оживленные дискуссии, презентации уникальной продукции и оборудования. Всего в течение трех дней пройдет 20 тематических секций, свои доклады озвучат 185 топовых экспертов отрасли.

20-я юбилейная выставка-форум начнется с официальной части – проведение торжественной церемонии открытия запланировано на 11:00. Поздравить CSTB.Telecom&Media со знаменательной датой приедут генеральный директор компании «Мидэкспо» Ирина Недумова, президент Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин, генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов, вице-президент Huawei Russia Чжэн Синь, директор сетей распространения программ «Первого канала» Валентина Удалова и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.

Далее участники смогут перейти к посещению деловой программы форума или экспозиции выставки, которая в этом году объединит свыше 300 экспонентов. Первый день работы форума будет отмечен сразу несколькими важными для отрасли мероприятиями. Среди них:

30 января. Круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения». Участники выяснят, что делать в условиях сдвига интереса зрителей в сторону нелинейного телевидения, какие возможности предоставляет интерактивное ТВ для монетизации, как контролировать эффективность рекламы при помощи BIG TV рейтинга и что нового появилось в сфере медиаизмерений. Также внимание будет уделено вопросам нелегального вещания телеканалов в OTT-среде и стимулирования спроса на операторские услуги.

30 января. Презентация «Телевизионные каналы в интернет-среде: легальное распространение и монетизация». НСК, Первый канал, компании SPB TV и МТС расскажут о перспективах и подведут предварительные результаты работы универсального технологического решения, позволяющего участникам медиа рынка осуществлять легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов. В мероприятии также примет участие заместитель Министра Минкомсвязи РФ А.К. Волин, который расскажет о роли регулятора в данном проекте.

30 января. Впервые в истории профессиональные ассоциации российских производителей в сфере высокотехнологичного производства объединятся на специальной стратегической сессии для разработки и поддержания инициатив, отражающих интересы отрасли. Участники, среди которых представители ассоциаций АРПАТ, РАТЭК, AVRA, IoT, АРПЭ, АТРП, а также Минпромторга и Минэкономразвития, обсудят углубление локализации производства на территории РФ, стандартизацию технологи IOT, вопросы применения VR/AR технологий, нормативно-правовые и технические меры по поддержке российских производителей, ответственность производителей за утилизацию электроники.

Онлайн-регистрация на форум CSTB.Telecom&Media для юридических лиц закрывается 26 января. Рекомендуем поторопиться и пройти регистрацию заблаговременно, чтобы в дни проведения мероприятия не тратить время на организационные моменты. Посещение форума платное. Регистрация доступна по ссылке: https://cstb.ru/forum/registration-forum/

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