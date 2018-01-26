Чего только не продают на площадке OLX в наше время. И товары, и услуги, и сервисы, и всё, чего душа пожелает.

Если раньше нужно было искать, договариваться, то сейчас многие дела решаются, не вставая с дивана и не выходя из жилья. И на площадке OLX можно встретить довольно-таки экзотические предложения.

Например, продажа доли в телеканале. Не нужно посещать тусовки, Телерадиоярмарку, KievMediaWeek, даже в Канны не обязательно ездить и тем более в Давос. Всё намного проще! Возможно, информация у рынка вызовет улыбку на лице, но вот люди из Вишневого серьёзно ищут инвестора в свой телеканал. Большинство участников отрасли о таком вещателе никогда не слышали, но он, оказывается, есть.

Не совсем понятно, это «Взгляд» либо «ТБ-Сім», так как на сайте tbsim.com торгуют токенами, шторами и автомобилями из США. Но инвесторов это смущать не должно. Сватают очень сладко и требуется совсем ничего:

Стоимость проекта: 3 656 791 – 5 000 000 $.

Наличие собственных средств: 2 050 000 $.

Необходимая доля инвестиций: 1 606 791 – 2 950 000 $.

Срок окупаемости: 4 года.

Чистая годовая прибыль: 927 277 $.

Смущают три вещи:

1 Возможно, мы находимся на грани рождения очередного грандиозного телевизионного проекта и наличие собственных 2-х млн. долларов только ускорит CAPEX и оптимизацию OPEX, но фото ангаров в промзоне Вишневого как-то не тянут на 2 «ляма», даже по ценам 2008 года.

2 Промо-ролик набрал за три года 560 просмотров, богатство технического оснащения студии и количество просмотров на канале Youtube не вселяют оптимизма, как и поиск инвестора на 1,6-3 «лимона» на площадке OLX.

3 Громкие обещания вернуть инвестиции в течение четырех лет!!! То, о чём многие медиаменеджеры мечтают, находясь в состоянии глубоко кризисного пике, в Вишневом решается за 4 года!! Вот так вот, с нуля, без пиплметров, панелей, дистрибуции, покрытия, ребята обещают инвесторам молочные реки и кисельные берега!

Эх, было бы несколько лишних миллионов, можно было бы рискнуть и довериться. Но чутье подсказывает, что многих «инвесторов» купили такими громкими обещаниями, забыв уточнить, что телеканал – это круглосуточный организм, который потребляет ресурсы, даже если не вещает, и как ты не оптимизируй, а 25% рентабельности – это полет фантазий. И ТВ в большинстве случаев в Украине – инструмент политический, нежели бизнес.

Но может не в этом случае, и ребята таки умеют творить чудеса, например, профи своего дела, готовые вложить свои, докапитализироваться чужими и через 4 года вернуть инвестиции? Либо это такой хитромудрый план поиграть в ТВ и продать «ангары» в промзоне «за дорого»? Либо мы чего-то не знаем? Но охотно верится, что вложиться в криптовалюты даже сейчас, на этапе спекуляций, либо майнинга – куда прибыльней, чем в украинский телевизор, в котором и так количество едоков превышает размеры пресловутого рекламного пирога… А денег всё меньше и меньше…

А «Взгляду» пожелаем успехов и реализации!

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