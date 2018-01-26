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5G

Qualcomm начинает тесное сотрудничество с китайскими гигантами мобильной связи с целью выпуска 5G совместимых устройств. Об этом пишет Financial Times.

Компания сформировала консорциум, объединяющий китайских производителей смартфонов, желающих уже в следующем году выпустить на рынок устройства, совместимые со стандартом сверхскоростной связи 5G.

Представители американского гиганта рынка микросхем озвучили свой план «5G Pioneer» в четверг в Пекине во время совместной пресс-конференции с президентами и генеральными директорами своих китайских партнёров, производящих смартфоны, — Xiaomi, Oppo и Vivo, а также топ-менеджерами ZTE и Lenovo.

В Qualcomm также заявляют о подписании Протокола о намерениях с компаниями Xiaomi, Lenovo, Oppo и Vivo, который предусматривает покупку последними в ближайшие три года комплектующих производства Qualcomm на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Речь идёт, в частности, о комплектующих, необходимых для разработки простых антенн мобильных устройств для приёма и передачи сигнала 5G.

Компания Qualcomm начала сближение с китайскими партнёрами перед лицом угрозы возможного ухудшения своего положения на рынках США и Европы.

Вчера европейские регуляторы наложили на компанию Qualcomm штраф в размере 997 миллионов евро за злоупотребление своим положением на рынке.

На протяжении всего минувшего года компания вела изнуряющие судебные баталии со своим главным клиентом – компанией Apple, которые, по словам осведомлённых источников, могут привести к тому, что производитель iPhone прекратит использование чипов Qualcomm в новых моделях своих устройств.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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