Qualcomm начинает тесное сотрудничество с китайскими гигантами мобильной связи с целью выпуска 5G совместимых устройств. Об этом пишет Financial Times.



Компания сформировала консорциум, объединяющий китайских производителей смартфонов, желающих уже в следующем году выпустить на рынок устройства, совместимые со стандартом сверхскоростной связи 5G.

Представители американского гиганта рынка микросхем озвучили свой план «5G Pioneer» в четверг в Пекине во время совместной пресс-конференции с президентами и генеральными директорами своих китайских партнёров, производящих смартфоны, — Xiaomi, Oppo и Vivo, а также топ-менеджерами ZTE и Lenovo.

В Qualcomm также заявляют о подписании Протокола о намерениях с компаниями Xiaomi, Lenovo, Oppo и Vivo, который предусматривает покупку последними в ближайшие три года комплектующих производства Qualcomm на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Речь идёт, в частности, о комплектующих, необходимых для разработки простых антенн мобильных устройств для приёма и передачи сигнала 5G.

Компания Qualcomm начала сближение с китайскими партнёрами перед лицом угрозы возможного ухудшения своего положения на рынках США и Европы.

Вчера европейские регуляторы наложили на компанию Qualcomm штраф в размере 997 миллионов евро за злоупотребление своим положением на рынке.

На протяжении всего минувшего года компания вела изнуряющие судебные баталии со своим главным клиентом – компанией Apple, которые, по словам осведомлённых источников, могут привести к тому, что производитель iPhone прекратит использование чипов Qualcomm в новых моделях своих устройств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.