В Европе продолжается активная борьба с пиратством в сфере платного телевидения. На днях полиция Нидерландского города Энсхэдэ провела обыск в магазине, следствием которого стало пресечение работы кардшаринговой сети, которая действовала под управлением Euro Global.

В среду утром полиция провела обыск в помещении торгового центра Euro Global на улице Эммаштраат в городе Энсхэдэ. Компания продавала сотни нелегальных устройств, позволявших зрителям покупать дешёвые, но при этом незаконные подписки на доступ к каналам платного телевидения. Обыски, проведенные нидердандской полицией, последовали за аналогичными акциями, проведенными в Польше, и рядом других скоординированных акций общеевропейского масштаба, которые в итоге привели к закрытию нелегальной сети IPTV, которая давала более чем полумиллиону пользователей по всей Европе возможность доступа к примерно 1 200 телеканалов.

Полиция проводит расследование деятельности компании Euro Global уже на протяжении длительного времени. Расследование показало, что компания продала приставки, известные под названием Dreambox, сотням покупателей, которые с их помощью получили возможность купить дешёвые подписки на пакеты различных операторов платного телевидения – включая такие компании, как Ziggo и Sky.

Помимо изъятия нелегального программного обеспечения полиция также выявила систему администрирования сетью, изъяла ряд документов и отключила несколько серверов, что привело к остановке работы пиратской службы.

В результате рейда не был арестован ни один подозреваемый. Однако, нескольким людям придётся давать свои показания, объясняя свою роль в организации работы пиратской сети.

Параллельно полиция опубликовала заявление, призывающее зрителям, использующих подобные ресиверы для нелегального доступа к программам платного телевидения, сообщить об этом до 1 марта, указав также на то, что использование данного оборудования является нарушением закона. Поскольку полиция конфисковала административную документацию Euro Global, она имеет в своём распоряжении полную информацию о всех лицах, оформивших нелегальную подписку.

Следует отметить тот факт, что сами по себе ресиверы Dreambox являются вполне легальными продуктами, однако, на них легко устанавливается пиратское программное обеспечение, дающее возможность доступа к нелегальным услугам IPTV путём использования кардшаринга.

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