В период с 2015 по 2016 год число подписчиков сетей мобильного интернета в стандарте 4G в Европе выросло на 43% – до отметки в 228,4 миллиона человек. Такие данные опубликовало агентство Kagan, являющееся подразделением компании S&P Global Market Intelligence.

Данные цифры получены по результатам исследования, проведенного в 14 странах Европы. При этом, к примеру, в России исследование не проводилось. В агентстве Kagan заявили, что наибольшее проникновение 4G в Европе наблюдается в странах Скандинавии, а также в Великобритании, Испании и во Франции.

«Операторы из стран Северной Европы развернули сети LTE достаточно рано. В особенности это касается стран Скандинавии, что объясняет относительно низкий рост 4G в этих странах в 2016 году – в сравнении с рынками стран Южной и Восточной Европы, где покрытие сетей LTE развивалось более медленными темпами», – говорит аналитик агентства Kagan и автор отчёта Келлси Панно.

«Темпы развития сетей LTE сильно отличаются в разных уголках континента. Однако, в страны, которые приступили к запуску данных сетей раньше других, имеют некоторое сходство – в частности, более высокий ВВП на душу населения, более тонкие правила проведения аукционов частот, при этом операторы здесь более сговорчивы в плане совместного размещения на башнях оборудования».

Согласно данным, опубликованным Kagan, число подписчиков европейских мобильных сетей в 2016 году увеличилось до 849,3 миллиона, а проникновение этих сетей достигло примерно 72% от общего числа населения стран Европы, в которых проводилось исследование рынка 4G.

Исследование рынка 4G охватило следующие страны: Нидерланды, Швеция, Финляндия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швейцария, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Португалия, Испания и Польша.

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