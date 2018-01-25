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4G

В период с 2015 по 2016 год число подписчиков сетей мобильного интернета в стандарте 4G в Европе выросло на 43% – до отметки в 228,4 миллиона человек. Такие данные опубликовало агентство Kagan, являющееся подразделением компании S&P Global Market Intelligence.

Данные цифры получены по результатам исследования, проведенного в 14 странах Европы. При этом, к примеру, в России исследование не проводилось. В агентстве Kagan заявили, что наибольшее проникновение 4G в Европе наблюдается в странах Скандинавии, а также в Великобритании, Испании и во Франции.

«Операторы из стран Северной Европы развернули сети LTE достаточно рано. В особенности это касается стран Скандинавии, что объясняет относительно низкий рост 4G в этих странах в 2016 году – в сравнении с рынками стран Южной и Восточной Европы, где покрытие сетей LTE развивалось более медленными темпами», – говорит аналитик агентства Kagan и автор отчёта Келлси Панно.

«Темпы развития сетей LTE сильно отличаются в разных уголках континента. Однако, в страны, которые приступили к запуску данных сетей раньше других, имеют некоторое сходство – в частности, более высокий ВВП на душу населения, более тонкие правила проведения аукционов частот, при этом операторы здесь более сговорчивы в плане совместного размещения на башнях оборудования».

Согласно данным, опубликованным Kagan, число подписчиков европейских мобильных сетей в 2016 году увеличилось до 849,3 миллиона, а проникновение этих сетей достигло примерно 72% от общего числа населения стран Европы, в которых проводилось исследование рынка 4G.

Исследование рынка 4G охватило следующие страны: Нидерланды, Швеция, Финляндия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швейцария, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Португалия, Испания и Польша.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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