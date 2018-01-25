Немецкий институт технологий IRT в рамках нового научно-исследовательского проекта хочет изучить, в какой степени новый стандарт мобильной связи 5G подходит для полномасштабной трансляции телевизионных каналов.

В настоящее время для проекта, получившего название 5G-Today, создаётся тестовая зона в Баварском Оберланде, пишет издание Broadband TV News. В основе проекта лежит использование режима FeMBMS (Дополненная служба группового мультимедийного вещания), который представляет собой модернизированный вариант режима eMBMS.

Реализацией проекта займутся технологические компании Kathrein и Rohde & Schwarz при ассоциированном участии оператора мобильных сетей Telefónica Deutschland и баварского общественного вещателя Bayerischer Rundfunk (BR), которые будут управлять вещательной сетью 5G-FeMBMS на передающих центрах.

После глобального запуска технологии 5G на рынке появятся миллионы смартфонов и планшетов, которые потенциально смогут выступать в качестве устройств для приёма телепрограмм, использующих сети 5G для доступа к услугам живого телевидения, телевидения отложенного просмотра, социальным сетям и прочим медиа.

«Проведя консультации с EBU, BBC, RAI и SWR, а также с рядом отраслевых партнёров, мы определились с параметрами и требованиями для вещания через 5G и передали их на утверждение на международном уровне. К данным требованиям, среди прочего, относится использование 100% широковещательного режима, а также увеличение расстояния между передающими центрами. Мы рады возможности начать практическое внедрение наших разработок в рамках тестового проекта 5G-Today», – говорит глава отдела сетевых технологий в IRT Йохен Мецгер.

Исследовательский проект, который продлится 28 месяцев, будет включать в себя распространение телевизионного сигнала на дальнее расстояние через главный передающий центр BR на горе Вендельштейн и небольшие передающие центры, расположенные в районе Мюнхена. Первые трансляции должны начаться в конце 2018 года.

Директор компании BR по вопросам производства и технологий профессор Биргит Шпанер-Ульмер объясняет: «Развитие технологий сетей 5G приближает стандарт к классическим параметрам вещательной системы. Это даст возможность масштабного и экономически выгодного распространения телевизионных каналов. Мы приветствуем запуск проекта 5G-Today, несущего в себе возможности для тестирования технологий будущего с использованием нашей действующей инфраструктуры вещания».

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