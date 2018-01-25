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cable tv / кабельное тв

Кабельные операторы, работающие на рынке Германии, инициируют полное отключение аналогового вещания в кабельных сетях.

Ведущие кабельные операторы Германии выступили с инициативой, получившей название «Digitales Kabel» (Цифровой кабель), которая должна сопровождать завершающий этап перехода страны от аналогового к цифровому вещанию.

Операторы Telekom Deutschland, PUR и Vodafone, а также такие вещатели как ARD, RTL и ProSiebenSat.1 Media договорились о создании единого центра для координации процесса отключения аналогового вещания в кабельных сетях.

Инициатива нашла поддержку в Ассоциации операторов кабельных сетей Германии (ANGA) и Ассоциации частного вещания и телеи медиабизнеса (VPRT).

Кабельное телевидение в Германии должно полностью перейти на цифровой стандарт уже в этом году; переход эфирного и спутникового телевидения с аналогового на цифровой режим состоялся в Германии несколько лет назад.

Согласно нормативным актам, принятым в федеральных землях Бавария и Саксония, кабельные операторы, работающие в этих землях, должны завершить переход на цифру до конца 2018 года. В то же время, в других регионах страны окончания цифровизации кабельных сетей не стоит ждать до 2019 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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