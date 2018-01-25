Кабельные операторы, работающие на рынке Германии, инициируют полное отключение аналогового вещания в кабельных сетях.

Ведущие кабельные операторы Германии выступили с инициативой, получившей название «Digitales Kabel» (Цифровой кабель), которая должна сопровождать завершающий этап перехода страны от аналогового к цифровому вещанию.

Операторы Telekom Deutschland, PUR и Vodafone, а также такие вещатели как ARD, RTL и ProSiebenSat.1 Media договорились о создании единого центра для координации процесса отключения аналогового вещания в кабельных сетях.

Инициатива нашла поддержку в Ассоциации операторов кабельных сетей Германии (ANGA) и Ассоциации частного вещания и теле— и медиабизнеса (VPRT).

Кабельное телевидение в Германии должно полностью перейти на цифровой стандарт уже в этом году; переход эфирного и спутникового телевидения с аналогового на цифровой режим состоялся в Германии несколько лет назад.

Согласно нормативным актам, принятым в федеральных землях Бавария и Саксония, кабельные операторы, работающие в этих землях, должны завершить переход на цифру до конца 2018 года. В то же время, в других регионах страны окончания цифровизации кабельных сетей не стоит ждать до 2019 года.

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