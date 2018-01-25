Несколько дней назад появилось новость о том, что правительство Великобритании решило ввести в школьный курс уроки авторского права. Теперь 7-летних подданных британской короны будут учить, что пиратство – это воровство.

Среди учебных материалов – мультфильмы с такими героями, как Китти Перри, Эд Шилинг и Джастин Бивер. Цель – дать детям ключевые понятия уважения к интеллектуальной собственности. Включая незаконную загрузку контента из интернета.

В одном из сюжетов мультяшная музыкальная группа «Нэнси и Мееркаты», состоящая из французского бульдога и сурикатов, создала свои первые треки и выложила их в онлайн-магазин. И обнаружила, что из-за пиратства их никто не покупает и им никогда не заработать на большую сцену. С помощью своего продюсера они изучают основы авторского права.

Образовательный ресурс с учебной программой «Крекинг-идеи» появился еще в 2014 году. Потом он был дополнен новым материалом, созданным Управлением интеллектуальной собственности Великобритании при поддержке местных правообладателей.

Видео 2018 года пытается объяснить все основные концепции, включая авторские права, товарные знаки, способы защиты созданного творческого продукта. По словам Кэтрин Дэвис из Управления интеллектуальной собственности, знание ключевых вопросов защиты авторских прав сегодня является «жизненно важным навыком».

Критики уже успели обратить внимание на упрощенную подачу ситуаций в учебном курсе. Например, в нем нет упоминаний о более либеральных лицензиях на креативную работу Creative Commons. И призывают, чтобы «Нэнси и Мееркаты» выпустили бесплатные треки для ремиксов. Мол, творчество и авторские права связаны не только с ограничениями.

Ну, в конце-концов, это маленькие дети, и немного упрощения для того, чтобы начать с основ, не помешает.

По материалам Torrent Freak

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