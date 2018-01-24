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Пиратство

Польская полиция провела рейд против организаторов пиратской платформы потокового телевидения, в результате которого было арестовано три человека – в возрасте 30, 42 и 57 лет.

Согласно информации, озвученной представителями правоохранительных органов, на начальном этапе провайдер предоставлял услуги бесплатно, а затем переводил своих подписчиков на платные пакеты, что принесло организаторам службы доход в размере около 840 000 евро.

Следствие проводила районная прокуратура города Люблина. Полиция изъяла девять серверов, двенадцать компьютеров, сет-топ-боксы, планшеты, телефоны, более 60 жёстких дисков и USB-накопителей, а также огромное количество различных документов.

Задержанные лица обвиняются в нелегальной потоковой трансляции в сети более чем 160 телеканалов. Данное дело находится под особым контролем AAPA (Аудиовизуальный альянс по борьбе с пиратством).

В польской полиции заявляют, что в результате своей деятельности злоумышленники могли заработать около 3,5 миллиона польских злотых (839 000 евро).

Напомним – неделю назад Europol и Аудиовизуальный альянс по борьбе с пиратством (AAPA) помогли в организации серии рейдов, прошедших на Кипре, в Болгарии и Греции, результатом которых стала ликвидация нелегальной IPTV платформы. А вчера киберполиция Украины прекратила деятельность нелегального ресурса iseehd.tv

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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