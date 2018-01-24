Польская полиция провела рейд против организаторов пиратской платформы потокового телевидения, в результате которого было арестовано три человека – в возрасте 30, 42 и 57 лет.

Согласно информации, озвученной представителями правоохранительных органов, на начальном этапе провайдер предоставлял услуги бесплатно, а затем переводил своих подписчиков на платные пакеты, что принесло организаторам службы доход в размере около 840 000 евро.

Следствие проводила районная прокуратура города Люблина. Полиция изъяла девять серверов, двенадцать компьютеров, сет-топ-боксы, планшеты, телефоны, более 60 жёстких дисков и USB-накопителей, а также огромное количество различных документов.

Задержанные лица обвиняются в нелегальной потоковой трансляции в сети более чем 160 телеканалов. Данное дело находится под особым контролем AAPA (Аудиовизуальный альянс по борьбе с пиратством).

В польской полиции заявляют, что в результате своей деятельности злоумышленники могли заработать около 3,5 миллиона польских злотых (839 000 евро).

Напомним – неделю назад Europol и Аудиовизуальный альянс по борьбе с пиратством (AAPA) помогли в организации серии рейдов, прошедших на Кипре, в Болгарии и Греции, результатом которых стала ликвидация нелегальной IPTV платформы. А вчера киберполиция Украины прекратила деятельность нелегального ресурса iseehd.tv

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