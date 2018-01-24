Расположенная в Стокгольме медиагруппа Modern Times Group (MTG) готова продать свои 75% акций музыкальной телекомпании Trace инвестиционной фирме TPG Growth за 30 миллионов евро (37 миллионов долларов) в рамках реализации своей стратегии по уходу из сектора линейного телевидения.

Соглашение с TPG, которое должен будет утвердить регуляторный орган, оценивает 100% акции компании Trace в 40 миллионов евро – примерно в ту же сумму, за которую группа MTG приобрела компанию в 2014 году.

По словам президента и генерального директора компании MTG Йоргена Мэдсена Линдеманна, компания Trace, которой принадлежит потоковая служба Trace Play, стала «мировым пионером в сфере городской афрокультуры».

«Trace – великолепный бизнес-проект, и мы с удовольствием работали над ним вместе с командой талантливых менеджеров на протяжении последних четырёх лет», – заявил он.

Тем не менее, добавил он, в центре внимания MTG – «ускорение цифровой трансформации нашего бизнес в сфере телевизионного вещания и быстрое расширение нашего портфеля цифровых развлечений MTGx».

Компания MTG уже продала свою долю в российской телекомпании CTC Media после изменений местного законодательства в сфере регулирования СМИ, а также продала компании Sony Pictures Television два телеканала в Венгрии.

В конце прошлого года компания завершила продажу своих бизнес-активов в сфере бесплатного ТВ и продакшн в Гане и Нигерии, а в октябре завершила сделку по отчуждению своих бизнес-активов в Эстонии, Латвии и Литве за 115 миллионов евро (124 миллиона долларов).

Параллельно фирма инвестирует в сети многоканального телевидения, среди которых, в частности, Splay и Zoomin.TV, а также запускает в странах Восточной Европы проект Viaplay.

Компания Trace транслирует 21 платный телеканал, среди которых – Trace Urban и Trace Africa, а также радиостанции и онлайн-платформы, работающие в более чем 160 странах мира. Согласно заявлению компании, общая аудитория её каналов и радиостанций – 200 миллионов зрителей и слушателей.

Соучредитель, председатель правления и генеральный директор компании Trace Оливье Лоше заявил, что объединение «уникальных активов» с «широким опытом TPG в сфере новаторских развлечений и технологического бизнеса» позволит компании начать «второй эпизод в истории Trace».

«Благодаря сотрудничеству с компанией TPG Growth – международным инвестором, который известен своими способностями развивать и масштабировать бизнес-проекты, мы получаем широкие возможности использовать наш успешный опыт и ускорять трансформацию, чтобы в конечном итоге стать ведущей в мире группой цифровых развлечений в сфере городской африканской культуры», – говорит Лоше.

Телекомпания Trace начала свою работу в 2003 году – после покупки глянцевого журнала с аналогичным названием, и с тех пор существенно расширила сферу своей деятельности.

Компания покупала программный продукт – в частности, в ноябре купила сериал об одежде «Герой моды» (The Fashion Hero), а в сентябре открыла отдел дистрибуции.

Компания TPG Growth владеет и управляет активами на общую сумму в более чем 13 миллиардов долларов и является частью инвестиционного гиганта TPG.

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