Тем не менее, их показатели ещё не догнали показатели более успешных проектов типа Sling и DirecTV Now.

В прошлом году компании Hulu и YouTube запустили собственные службы потокового телевидения, и вот в распоряжение CNBC попала информация о количестве подписчиков обоих сайтов. Hulu может похвалиться 450 000 платных подписчиков – и это не считая тех, кто пользуется услугой бесплатно, в рамках промопериода. Показатели YouTube чуть скромнее – у компании 300 000 подписчиков. Обе эти цифры получены от инсайдеров, знакомых с ситуацией.

Показатели обеих компаний нельзя назвать сногсшибательными, однако они демонстрируют тот факт, что обе платформы имеют солидную абонентскую базу. И, в то же время, обе компании не дотягивают до показателей своих основных конкурентов – Sling и DirectTV Now, у которых, соответственно, 1 и 2 миллиона подписчиков. Впрочем, следует отметить, что платформы Sling и DirectTV Now имеют преимущество в виде поддержки со стороны традиционных телекоммуникационных компаний, а также то, что эти службы были запущены раньше.

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Пока неясно, смогут ли службы потокового телевидения достичь быстрого успеха без поддержки со стороны телекоммуникационных гигантов. Одной из основных проблем (и предполагаемой причиной выхода компании Amazon с рынка потокового ТВ) являются сложности в переговорах о заключении соглашений с кабельными компаниями. Однако, похоже на то, что YouTube и Hulu медленно, но уверенно движутся вперёд, наращивая свои абонентские базы.

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