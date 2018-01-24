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OTT Servis

Тем не менее, их показатели ещё не догнали показатели более успешных проектов типа Sling и DirecTV Now.

В прошлом году компании Hulu и YouTube запустили собственные службы потокового телевидения, и вот в распоряжение CNBC попала информация о количестве подписчиков обоих сайтов. Hulu может похвалиться 450 000 платных подписчиков – и это не считая тех, кто пользуется услугой бесплатно, в рамках промопериода. Показатели YouTube чуть скромнее – у компании 300 000 подписчиков. Обе эти цифры получены от инсайдеров, знакомых с ситуацией.

Показатели обеих компаний нельзя назвать сногсшибательными, однако они демонстрируют тот факт, что обе платформы имеют солидную абонентскую базу. И, в то же время, обе компании не дотягивают до показателей своих основных конкурентов – Sling и DirectTV Now, у которых, соответственно, 1 и 2 миллиона подписчиков. Впрочем, следует отметить, что платформы Sling и DirectTV Now имеют преимущество в виде поддержки со стороны традиционных телекоммуникационных компаний, а также то, что эти службы были запущены раньше.

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Пока неясно, смогут ли службы потокового телевидения достичь быстрого успеха без поддержки со стороны телекоммуникационных гигантов. Одной из основных проблем (и предполагаемой причиной выхода компании Amazon с рынка потокового ТВ) являются сложности в переговорах о заключении соглашений с кабельными компаниями. Однако, похоже на то, что YouTube и Hulu медленно, но уверенно движутся вперёд, наращивая свои абонентские базы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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