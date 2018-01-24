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5G

В ближайшие три года благодаря содействию компаний Ericsson и Nokia жители испанских городов Сеговия и ТалавераделаРейна будут иметь возможность соприкасаться с передовыми технологиями 5G и участвовать в тестах, проходящих в реальной среде.

Компания Telefónica запускает пилотный проект сети 5G в двух городах Испании, превращая их, таким образом, в живые 5G лаборатории.

Проект будет запущен в городах Сеговия и ТалавераделаРейна при участии компаний Nokia и Ericsson. При этом компания Nokia будет сотрудничать с Telefónica при запуске проекта в Сеговии, а Ericsson окажет компании помощь в запуске сети в ТалавераделаРейна.

«Реализуя проект, получивший название Технологические города 5G, компания Telefónica воплощает в реальность технологию будущего, предоставляя людям стабильный сервис. Вот почему параллельно с сугубо техническим запуском сети мы планируем начать обслуживать абонентов, давая им доступ к новым технологиям, что является одной из чётких целей компании Telefónica», – говорит генеральный директор компании Telefónica Spain Луис Мигель Хильпрес.

На протяжении трёх последующих лет компания Telefónica проведёт в вышеупомянутых городах серию тестов передовых технологий. На начальном этапе будет выделена ёмкость под 5G, затемразвёрнуты новые 5G сети, после чего будут определены конкретные практические варианты их использования физическими и юридическими лицами, которые пожелают испытать на себе преимущества передовых технологий.

Потенциальные пользователи услуги, проживающие в вышеупомянутых двух городах, получат возможность скачивать файлы на скорости до 10 Гбит/сек с чрезвычайно низкой степенью задержкиот 1 до 5 миллисекунд. Жителей данных городов также ожидает значительное расширение ёмкости каналаиспользование новой технологии позволит подключать к беспроводному интернету в 100 раз больше устройств, чем это возможно сегодня.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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