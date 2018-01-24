В ближайшие три года благодаря содействию компаний Ericsson и Nokia жители испанских городов Сеговия и Талавера—де—ла—Рейна будут иметь возможность соприкасаться с передовыми технологиями 5G и участвовать в тестах, проходящих в реальной среде.

Компания Telefónica запускает пилотный проект сети 5G в двух городах Испании, превращая их, таким образом, в живые 5G лаборатории.

Проект будет запущен в городах Сеговия и Талавера—де—ла—Рейна при участии компаний Nokia и Ericsson. При этом компания Nokia будет сотрудничать с Telefónica при запуске проекта в Сеговии, а Ericsson окажет компании помощь в запуске сети в Талавера—де—ла—Рейна.

«Реализуя проект, получивший название Технологические города 5G, компания Telefónica воплощает в реальность технологию будущего, предоставляя людям стабильный сервис. Вот почему параллельно с сугубо техническим запуском сети мы планируем начать обслуживать абонентов, давая им доступ к новым технологиям, что является одной из чётких целей компании Telefónica», – говорит генеральный директор компании Telefónica Spain Луис Мигель Хильпрес.

На протяжении трёх последующих лет компания Telefónica проведёт в вышеупомянутых городах серию тестов передовых технологий. На начальном этапе будет выделена ёмкость под 5G, затем – развёрнуты новые 5G сети, после чего будут определены конкретные практические варианты их использования физическими и юридическими лицами, которые пожелают испытать на себе преимущества передовых технологий.

Потенциальные пользователи услуги, проживающие в вышеупомянутых двух городах, получат возможность скачивать файлы на скорости до 10 Гбит/сек с чрезвычайно низкой степенью задержки – от 1 до 5 миллисекунд. Жителей данных городов также ожидает значительное расширение ёмкости канала – использование новой технологии позволит подключать к беспроводному интернету в 100 раз больше устройств, чем это возможно сегодня.

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