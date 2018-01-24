С 1 февраля компания «Ред Медиа» станет эксклюзивным дистрибутором тематического канала M-1 GLOBAL, посвященного одноименной лиге смешанных боевых единоборств.

Основу нового спортивного телеканала будут составлять прямые эфиры и включения с мировых бойцовских турниров; событийные, информационные и аналитические студийные программы собственного производства с участием бойцов Лиги M-1 GLOBAL, звезд российского и зарубежного ММА, известных спортивных деятелей в области смешанных единоборств.

Зрителей ждут эксклюзивные проекты: интервью со звёздами MMA, действующими чемпионами, ветеранами боёв и тренерами; самые грандиозные шоу, проходившие под брендом M-1 GLOBAL; документальные фильмы, включающие архивные материалы за 20 лет существования Лиги; обзоры топовых бойцовских событий; анонсы предстоящих турниров и боев; постотчеты в формате специальных жанровых рубрик и многое другое.

Основными задачами телеканала являются: популяризация смешанных единоборств, продвижение самых зрелищных турниров и, конечно, привлечение внимания к профессиональному и любительскому спорту.

Телеканал создан на технологической и технической базе «Ред Медиа» и будет распространяться на территории России, Европы, Канады, США и Ближнего Востока.

«Рады начать 2018 год с хорошей новости – запуска нового телеканала. Мы продолжаем пополнять дистрибуционный пакет «Ред Медиа» востребованными тематическими каналами, которых ждут от нас зрители. Интерес аудитории к смешанным единоборствам очевидно высок, поэтому телеканал М-1 GLOBAL органично дополнит спортивную линейку», — говорит Антон Коньшин, директор развития и дистрибуции «Ред Медиа».

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