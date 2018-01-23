Полицейские пресекли деятельность ресурса, с помощью которого осуществлялась незаконная трансляция и ретрансляция телевизионных каналов, в том числе российских, запрещенных на территории Украины. По данному факту начато уголовное производство, – сообщили корреспонденту Mediasat в пресс-службе полиции.

Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникации Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины прекратили работу сервиса «iseehd.tv», который осуществлял свою деятельность в течение последних трёх лет. За время работы нелегального онлайн-кинотеатра правообладателям был нанесён ущерб в особо крупных размерах.

По обращению представителей одного из украинских телеканалов, полицейские провели соответствующую проверку и установили, что интернет-ресурс осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) и ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства администраторов и владельцев этого сайта работники киберполиции провели санкционированные обыски. Кроме того, обыск проводился в офисном помещении провайдера, где находилось серверное оборудование, которое поддерживало работу интернет-ресурса.

По результатам проведения следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику и серверное оборудование.

Техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз. После проведения и обнародования результатов этой экспертизы будет решён вопрос об объявлении подозрения лицам, осуществлявшим администрирование этого нелегального сервиса. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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