22 января, спустя месяц после получения лицензии на осуществление спутникового вещания, на спутнике Amos-7 (4 гр.з.д.) начал работу телеканал «Донеччина ТБ» («Донеччина·TV, ДTV»).

Эфирная сетка нового телеканала в основном состоит из передач информационно-аналитического и публицистического жанра, а также из прямоэфирных программ. В эфире зрители также могут посмотреть художественные и документальные фильмы.

Напомним, 21 декабря 2017 года Национальный совет выдал лицензию на спутниковое вещание КП «Региональная телерадиокомпания «Регион-Донбасс», г.Краматорск Донецкой области (логотип «Донеччина TV, ДTV»). Формат вещания – DVВ-S/MPEG-2. Срок действия лицензии – 10 лет.

Согласно лицензии вещание канала осуществляется в круглосуточном режиме. 10 часов эфирного времени (или 41,7%) заполняются контентом собственного производства.

Создание и запуск данного телеканала является личной инициативой председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Отметим, «Донеччина·TV» не первый телеканал с Донбасса, который начал спутниковое вещание. Ещё в апреле прошлого года обладатели спутниковых систем получили возможность приёма программ донецкого регионального телеканала «До ТеБе».

Параметры спутникового вещания «Донеччина·TV»: Спутник – Amos-7 (4 гр.з.д.)

Частота – 12410 МГц

Поляризация – горизонтальная

Скорость передачи данных (SR) – 20,833 Мсимв/с

Коррекция FEC – 7/8

Стандарт – DVB-S/MPEG-2

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