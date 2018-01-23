Уже через неделю, 30 января, в МВК «Крокус Экспо» начнется событие, которого ждали и к которому готовились целый год, – 20-я юбилейная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2018. Мероприятие уже давно стало флагманом телевизионной и телекоммуникационной отрасли, ведь именно здесь собираются лидеры мнений и трендсеттеры по технологическим и инновационным направлениям для того, чтобы совместными усилиями вывести отрасль на качественно новый уровень развития.

Деловая программа CSTB.Telecom&Media’2018 окончательно сформирована. В рамках форума участники смогут посетить Круглый стол «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов в различных средах распространения», панельную дискуссию «ULTRA HD – новый этап в развитии телевидения», Форум региональных операторов, секцию «High-Tech Datacasting: инновационные технологии в производстве и вещании», «Стратегическую сессию российских ассоциаций производителей», секцию OTT.Future, кейс-марафон «Маркетинговая активность операторов и вещателей» и исключительную по своему содержанию совершенно новую конференцию Content Summit Russia.

Обсуждение актуальных вопросов российского телевидения и вещания начнется с Круглого стола «Стратегия развития бизнеса эфирных и неэфирных каналов». Направлять дискуссию будут Яна Чурикова, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания VIACOM, и Юрий Припачкин, президент Ассоциации кабельного телевидения России. На Круглом столе дадут исчерпывающий анализ нелинейному ТВ, выяснят, чем обусловлен интерес зрителей к такому формату телесмотрения, поговорят о том, как Big TV рейтинг поможет рекламодателям в борьбе за аудиторию, подумают, как стимулировать спрос на операторские услуги. Также в повестку Круглого стола включена проблема нелегальной трансляции телеканалов в интернете. Решение данного вопроса является своеобразным краеугольным камнем в налаживании эффективного взаимодействия между вещателями и OTT-сервисами.

Легальному распространению телевизионных каналов в интернет-среде будет посвящена отдельная презентация, в которой примут участие заместитель министра Минкомсвязи РФ А. К. Волин, а также представители компаний НСК, SPB TV, МТС, «Первого канала» и ВГТРК. Здесь подведут итоги реализации анонсированного в прошлом году на CSTB. Telecom & Media проекта по монетизации трансляции телеканалов первого мультиплекса в ОТТ среде, который стал решением конфликта интересов между телеканалами и ОТТ операторами.

Впервые в истории индустрии в рамках деловой сетки CSTB.Telecom&Media’2018 профессиональные ассоциации российских производителей в сфере высокотехнологичного производства объединятся для разработки и поддержания инициатив, отражающих интересы отрасли. Наиболее острые проблемы будут вынесены в программу «Стратегической сессии российских ассоциаций производителей». Участники, среди которых представители ассоциаций АРПАТ, РАТЭК, AVRA, IoT, АРПЭ, АТРП, а также Минпромторга и Минэкономразвития, обсудят углубление локализации производства на территории РФ, стандартизацию технологи IOT, вопросы применения VR/AR технологий, нормативно-правовые и технические меры по поддержке российских производителей, ответственность производителей за утилизацию электроники.

Рассмотрение модели OTT-вещания и всех связанных с ней аспектов состоится в рамках секции OTT.FUTURE. Секция будет состоять из двух частей: на первой специалисты будут заняты исключительно теоретической стороной технологии и прослушают доклады от ведущих спикеров, на другой – смогут узнать обо всех новинках и разработках, которые, собственно, и делают возможным предоставление видеоуслуг через интернет.

На Форуме региональных операторов сфокусируются на целях и задачах игроков рынка, осуществляющих вещание на территории отдельных субъектов страны. Спикеры расскажут, как региональные операторы будут справляться с требованиями закона Яровой, разберут принципы пакетирования телеканалов, определят коэффициент взаимосвязи телесмотрения и стоимости контента, представят обзор мобильных приложений операторов, найдут ответы на практические вопросы ретрансляции каналов со спутника в кабельные и IP-сети.

Панельная дискуссия «ULTRA HD – новый глобальный этап в развитии телевидения?» будет посвящена особенностям внедрения ТВ сверхвысокой четкости. Участники обсудят широкий спектр тем, касающихся формата ULTRA HD – от производства контента до возможностей принимающего оборудования.

Получить теоретические знания и отработать практические навыки можно будет в рамках кейс-марафона «Маркетинговая активность операторов и вещателей». В качестве модератора выступит главный редактор интернет-портала «Кабельщик» Яна Бельская. Участники представят свои кейсы в емком десятиминутном формате, а в завершении марафона перейдут к сессии вопросов и ответов.

31 января в рамках CSTB.Telecom&Media cостоится запуск нового проекта – Content Summit Russia, который, по замыслу организаторов, должен стать рабочей площадкой для профессионалов из сферы кино- и телебизнеса. На конференции, посвященной состоянию и развитию российского контента, соберутся ведущие продюсеры, дистрибьютеры, а также селлеры и байеры контента. Открывать мероприятие будут Сильван Форо, представитель компании Reed Midem (организатор MIPCOM и MIPTV) и Дарья Петрова, заместитель генерального директора компании МИДЭКСПО (организатор CSTB. Telecom & Media).

Возможности и преимущества IP-инфраструктур, достоинства и недостатки облачных технологий и виртуальных серверов, трудности внедрения форматов UltraHD, HDR, NGA и VR, а также использование интернет-сетей в качестве альтернативного способа доставки контента обсудят на секции «HIGH—TECH DATACASTING: инновационные технологии в телепроизводстве и вещании», которая пройдет в заключительный день выставки-форума 1 февраля.

Традиционно важная секция форума — «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT. Перспективные спутниковые технологии связи и вещания в приложении к российскому рынку». С докладами выступят не только ведущие российские эксперты, но и приглашенные зарубежные специалисты. В качестве основных тем для обсуждения выбраны самые актуальные вопросы, среди которых новые сервисы и технологии на службе спутникового телевидения, применение спутниковых технологий для устранения цифрового неравенства, развитие спутникового ТВ в сегменте B2B, реальные кейсы использования ПСС для M2M/IOTи другие.

Секция «Мастерство создания и развития тематического канала», затрагивая как экономические, так и сугубо технические тонкости, расскажет обо всех этапах формирования нового телевизионного продукта и станет своеобразной инструкцией по применению для тех, кто давно мечтает запустить собственный канал, но не знает, с чего начать.

Ежегодно в телекоммуникационной и телевизионной отрасли разрабатывается множество законов. Проследить за всеми нововведениями и разобраться в деталях современных правовых основ помогут специалисты на секции «Юридические консультации».

20-я юбилейная выставка-форум CSTB.Telecom&Media’2018 состоится с 30 января по 1 февраля в МВК «Крокус Экспо». Участие в мероприятии подтвердили мировые медиагиганты и российские контент-провайдеры, операторы цифрового телевидения и связи, кабельные и спутниковые компании, производители и поставщики оборудования и услуг. Узнать более подробную информацию о событии и пройти регистрацию можно по ссылке.

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