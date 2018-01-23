Ранее доставка любимых телеканалов телезрителям по всему миру была возможна только методом передачи сигнала со студии на башни телевышек, оттуда на цепочку спутников и обратно на землю через тарелку в бытовой ТВ-приемник. Аналоговый сигнал под влиянием времени все меньше удовлетворяет запросы современного эфирного контента, а вариант со спутником, для телеканала несравнимо затратный! Дополнительно стоит учитывать подверженность спутниковой технологии влиянию погодным условиям, беря во внимание и четкие привязки к региону вещания. Также с появлением всё большего количества различных форматов для воспроизведения контента, спутниковый вариант передачи остался далеко позади по сравнению с потоковым. Сервис «потокового вещания» становится не то что популярнее, а с большей уверенностью заменяет привычное телевидение как феномен.

Для ТВ-операторов переход на новый метод доставки сигнала на данный момент является более перспективным, если не единственным правильным, так как для успешного принятия эфирного сигнала со спутника оператору необходимо специфическое, дорогое оборудование, а также профессиональный штат его обслуживающий.

Поскольку IP-трафик реально обходится значительно дешевле спутниковой полосы, современный телеканал значительно упрощает процессы собственных поисков новых партнеров в лице ТВ-операторов, и существенно увеличивают притоки свежей аудитории, следовательно, максимизирует коммерческие показатели через рост прибыли от рекламодателей.

Любой телеканал сегодня с легкостью может наладить взаимоотношения с необходимым оператором в любой точке земного шара, за счет доступности используемой технологии, всего за 24 часа.