Более 160 национальных и мировых операторов, постоянно растущее число современных телеканалов на собственной ТВ-платформе и всеукраинское признание «Решением года в области медиа» за абсолютное лидерство среди компаний, доставляющих ТВ-сигнал наземным способом вне спутника, по версии «Telecom Awards 2017»! Все это, о COSMONOVA|NET – украинском IT-лидере, активно развивающем международную партнерскую сеть! Эксперты технологических решений из числа ведущих специалистов компании сегодня ведут речь о передаче телесигнала в IP для сегмента B2B, и ключевом вопросе, на который будущим клиентам и партнерам компании ТВ-индустрии, стоит обратить свое внимание. Но обо всем по порядку.
Итак, стратегическая услуга передачи ТВ-сигала в IP. Для чего и кому она необходима? Интересуемся у эксперта развития сети COSMONOVA|NET, Сергея Стогнушенко:
Ранее доставка любимых телеканалов телезрителям по всему миру была возможна только методом передачи сигнала со студии на башни телевышек, оттуда на цепочку спутников и обратно на землю через тарелку в бытовой ТВ-приемник. Аналоговый сигнал под влиянием времени все меньше удовлетворяет запросы современного эфирного контента, а вариант со спутником, для телеканала несравнимо затратный! Дополнительно стоит учитывать подверженность спутниковой технологии влиянию погодным условиям, беря во внимание и четкие привязки к региону вещания. Также с появлением всё большего количества различных форматов для воспроизведения контента, спутниковый вариант передачи остался далеко позади по сравнению с потоковым. Сервис «потокового вещания» становится не то что популярнее, а с большей уверенностью заменяет привычное телевидение как феномен.
Для ТВ-операторов переход на новый метод доставки сигнала на данный момент является более перспективным, если не единственным правильным, так как для успешного принятия эфирного сигнала со спутника оператору необходимо специфическое, дорогое оборудование, а также профессиональный штат его обслуживающий.
Поскольку IP-трафик реально обходится значительно дешевле спутниковой полосы, современный телеканал значительно упрощает процессы собственных поисков новых партнеров в лице ТВ-операторов, и существенно увеличивают притоки свежей аудитории, следовательно, максимизирует коммерческие показатели через рост прибыли от рекламодателей.
Любой телеканал сегодня с легкостью может наладить взаимоотношения с необходимым оператором в любой точке земного шара, за счет доступности используемой технологии, всего за 24 часа.
Продолжая идею о надежности и правильном выборе поставщика решений по доставке эфирного сигнала в IP, и сотрудничества в целом, приведем несколько примеров абсолютных лидеров мнений, поделившихся своими впечатлениями о партнерстве с COSMONOVA|NET.
Александр Качанко, директор компании MEGOGO
Компания MEGOGO приносит свою благодарность за высокие стандарты качества и стабильность предоставления услуг по формированию IP-потоков компанией COSMONOVA|NET! Хотим так же отметить высокий уровень профессионализма и быструю реакцию на краткосрочные внештатные ситуации, которые возникают в работе. Отдельно акцентируем внимание на том, что предоставленные технические решения имеют высокий уровень отказоустойчивости и резервного дублирования.
Сергей Хижняк, технический директор XSPORT
Сотрудничаем с COSMONOVA|NET с декабря 2016 года, отличный оператор, предоставляющий качественные услуги доставки ТВ-сигнала, в необходимых нам точках присутствия. Это надежный партнер в среде специализированных услуг для телекомпаний! Специалисты всегда готовы проявить себя с лучшей стороны, а возникающие вопросы решаются оперативно.
Владимир Сосницкий, заместитель генерального директора SONAR
Компания SONAR – один из ведущих дистрибуторов контента на рынке платного и эфирного телевидения Украины – сотрудничает с компанией COSMONOVA|NET уже более пяти лет! На протяжении этого периода мы неоднократно убеждались в профессионализме команды IT-лидера! Благодаря собственной ТВ-платформе и команде специалистов, операторы ТВ, которые не могут принять со спутника наши каналы, могут сегодня успешно получить их по IP. В тоже время, большим плюсом является возможность выдать стрим на тест буквально в течение одного часа! Мы всегда рады рекомендовать операторам-партнерам компанию COSMONOVA|NET, как надежного технического подрядчика, поскольку увеличение списка телеканалов для оператора – это увеличение привлекательности оператора для потенциальных клиентов! Тем более, когда речь идет о рейтинговых и качественных каналах дистрибьютора SONAR.
Прокомментировал тему и директор COSMONOVA|NET Максим Сёмочкин:
Мы гарантируем доставку IP-потока телеканала в любую точку Украины и мира! Преимуществом решения является прежде всего – экономия бюджета как телеканала, так и оператора, без затрат на спутниковую полосу и принимающее оборудование. Мы гарантируем высококачественную картинку для телезрителей и профессиональную поддержку по любым техническим вопросам. При подписании договора с COSMONOVA|NET о доставке ТВ-сигнала в IP, телеканал получает все опции прямого выхода на ключевых операторов, а оператор, в свою очередь, возможность принять множество телеканалов «из одних рук».
В свою очередь подчеркнем, COSMONOVA|NET приглашает к сотрудничеству дистрибуторов, ТВ-операторов и конечно же сами телеканалы, поскольку нам действительно есть чем порадовать новых ключевых партнеров, не только из Украины!
Узнайте больше о деятельности IT-лидера!