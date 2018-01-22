Аналитики прогнозируют рост популярности системам голосового управления телевизорами

Согласно прогнозам от британской аналитической группы Rethink Technology Research касательно будущего голосовых систем контроля телевизорами и домашними центрами развлечений на ближайшие пять лет, к 2022 году пользователями данной технологии станут примерно 143 миллиона домохозяйств. В настоящее время такую технологию использует 21,3 миллиона домохозяйств.

В подготовленном агентством отчёте «Голосовое управление телевизором: время для операторов принимать решения» прямо сказано, что голос выходит на поле битвы, на котором никому не удастся отсидеться в сторонке – в том числе, это касается и провайдеров услуг платного телевидения, и провайдеров услуг ОТТ.

Авторы отчёта полагают, что голосовой контроль системами доступа к платному телевидению будет осуществляться при помощи самых различных средств и способов, однако, на первом этапе, в ближайшие несколько лет, основным способом осуществления голосового контроля будет произнесение голосовых команд непосредственно в пульт дистанционного управления с близкого расстояния. В агентстве предсказывают, что миллионы домохозяйств сделают выбор в пользу голосового управления либо через пульт дистанционного управления или голосовой помощник для медиа-адаптеров – таких, как Apple TV, Roku, Chromecast и Amazon Fire TV, а также смарт-телевизоры – либо через интеграцию сторонних систем, таких как Alexa или Google Voice.

В Rethink Technology Research отмечают, что базовая экономическая модель, в которую вовлечены такие компании, как Amazon с её языковым сочетанием Alexa-Echo, использует то, что называют «захватом территории» для того, чтобы заполучить долю на рынке. В аналитической компании полагают, что со временем лидер рынка сможет поручить партнёрским компаниям использовать сочетание искусственного интеллекта (AI) и естественного языкового движка. Также в отчёте говорится, что Google отстаёт от Amazon на два года – и ему стоит проявить активность, чтобы сократить разрыв.

В Rethink сравнивают голос с AppStore от компании Apple: по мнению аналитиков агентства, это путь на рынок услуг, а эти услуги, в свою очередь, принесут свои проценты доходов за возможность выйти на рынок через голос.

В настоящее время лидерами на данном рынке являются такие компании, как Universal Electronics, которая недавно была привлечена для разработки голосового пульта дистанционного управления для американского провайдера платного телевидения DISH, а также планирует включить в свой пакет голосового управления Google Assistant. Также набор предложений развлечений, предлагаемых новой платформой TiVo Next-Gen Platform, включает в себя систему голосового контроля, гипер-персонализацию, рекомендации, а также интеграцию контента на линейных, ОТТ, DVR платформах и платформах с видео по запросу для многоэкранных проектов.

Исходя из проведенного анализа ситуации в отрасли, в Rethink Research прогнозируют, что к 2022 году примерно половина пультов дистанционного управления с системой голосового контроля будут использоваться в Северной Америке, главным образом – в США. Тем не менее в Rethink не считают, что это будет широкий рынок в финансовом плане. В целом же в мире, по мнению экспертов Rethink, голосовые пульты дистанционного управления в первую очередь начнут завоёвывать рынки развитых стран, где достаточно толерантно относятся к дополнительной стоимости. Речь идёт о таких территориях, как Западная Европа, богатые страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Южная Корея и Австралия. Ибо чем выше показатели ARPU (средний доход, получаемый от одного клиента), тем оператору платного ТВ легче добавить эту опцию.

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