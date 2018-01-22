Создатели HDR10+ работают над универсальной платформой для всех медиаустройств

Компании, работающие над проектом HDR10+, утверждают, что вскоре платформа HDR10+ станет доступна производителям телевизоров, проигрывателей и рекордеров Blu-ray, сет-топ-боксов сверхвысокой чёткости, а также поставщикам однокристальных систем (SoC).

Проект HDR10+ был разработан с целью предоставления зрителям возможности получать HDR контент премиального качества благодаря программе сертификации устройств, которая должна гарантировать пользователю точную передачу всех составляющих изображения – в чётком соответствии с творческим замыслом творцов контента. В рамках спецификации предусмотрена возможность для производителей создавать собственный динамический тон для привязки к таблице.

«Для нас было крайне важно создать открытую систему, которая бы обладала достаточной гибкостью и давала бы зрителю возможность видеть контент в качестве, максимально приближённом к творческому замыслу создателей фильма, – комментирует исполнительный вице-президент компании 20th Century Fox и управляющий директор Fox Innovation Lab Дэнни Кэй. – Вместе с компаниями Samsung и Panasonic мы намерены стандартизировать процесс лицензирования, сделав его лёгким для наших партнёров, в частности – для творцов контента, производителей телевизоров и прочих устройств, что даст им возможность внедрять данную технологию и улучшить качество услуг, предоставляемых аудитории».

Сразу же после открытия программы лицензирования HDR10+, три компании, работающие над ней, включат технологии HDR10+ во все будущие кинорелизы, выпускаемые в стандарте Ultra HD, а также в избранные модели телевизоров, Ultra HD совместимых проигрывателей и рекордеров Blu-ray и в прочие устройства и продукты.

«Объединив в себе ноу-хау и технологии трёх компаний-создателей, проект HDR10+ получил потенциальную возможность для значительного усовершенствования качества передачи картинки, что несёт в себе выгоду как для зрителя, так и для создателя, – говорит директор отделения телевизионного бизнеса в компании Panasonic Тошихару Цуцуи. – Исходя из этого, в компании Panasonic ожидают широкой поддержки HDR10+».

Разработчики проекта надеются, что предложенные ими усовершенствования рабочего процесса будут способствовать увеличению производства HDR контента премиум-класса.

Компания Amazon уже представила каталог Prime Video HDR10+, который включает в себя сотни часов разнообразного контента – в частности, телешоу «The Grand Tour», сериал «Удивительная миссис Мейзел», «Человек в высоком замке» и прочие сериалы Prime Originals.

Больше подробностей – на сайте HDR10+.

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