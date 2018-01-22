Лучшие эксперты теле- и киноиндустрии, передовые идеи и актуальные темы: что ждет участников конференции Content Summit Russia

31 января в Крокус Экспо в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 пройдет конференция Content Summit Russia – международный проект, предназначенный для игроков телевизионной, кино- и телеком-индустрии. Идеологи проекта – компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» – заручившись поддержкой организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM, создают не только новый бренд, но и рабочую площадку, которая будет нацелена на укрепление и развитие деловых взаимоотношений между продюсерами, дистрибьютерами, селлерами, байерами из России, Европы и стран СНГ.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам конференции обратятся представитель компании Reed Midem Сильван Форо и заместитель генерального директора «Мидэкспо» Дарья Петрова. Деловая программа мероприятия разделена на 4 секции, в ходе которых со своими докладами и аналитическими исследованиями выступят топ-менеджеры российских телеканалов, генеральные продюсеры и дистрибьютеры, представляющие весь цвет отечественной теле- и киноиндустрии.

В секции «Исследования рынка контента» участие примут представитель компании KVG Research Мария Еркович, которая расскажет о состоянии рынка телевизионного контента России и стран СНГ, директор Института современных медиа Кирилл Танаев с докладом «Дети. Медиапотребление.2017», а также директор Департамента детских и юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть» Вера Оболонкина и директор ValidataKIDS Юлия Юзбашева с исследованием «Запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента».

При поддержке профессионального портала PROFICINEMA состоится панельная дискуссия «Выход российского контента на международный рынок». Проведение дискуссии обусловлено, прежде всего, тем, что в последнее время российская теле- и киноиндустрия усиливает свои позиции на зарубежном рынке, что создает необходимость в поиске новых способов производства и продвижения контента, который при этом отличался бы уникальностью и соответствовал мировому уровню качества. К участию в дискуссии приглашены генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало, официальный представитель Reed Midem в России и СНГ Александра Модестова, член совета директоров студии Yellow Black and White Алексей Троцюк, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, ТВ- и кинопродюсер Василий Соловьев и Гевонд Андреасян, кинокомпания «Большое кино». Модератором встречи станет Нина Ромодановская, главный редактор и руководитель профессионального портала PROFICINEMA.

Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников, генеральный директор телеканала «Авто 24» и телеканала «Драйв» Денис Рябцев, руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Today Светлана Климкина и креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов расскажут участникам секции «Новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360◦ и VR» о том, какие VR-технологии задействуют в киноиндустрии, с какими сложностями сталкиваются телеканалы при трансляции спортивных событий в формате 360◦, как VR применяют в медиа-индустрии и как VR трансформирует потребление детского контента. Поддержку секции окажет Ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA. В роли модераторов – руководитель Ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA Екатерина Филатова и CEO Vortex. Pictures Евгений Борисов.

Секция, которая объединит представителей международных общественных объединений операторов связи и вещателей России, стран СНГ и Балтии, завершит деловую программу Content Summit Russia. Контролировать ход дискуссии будет главный редактор интернет-портала «Кабельщик» Яна Бельская. На мероприятии ожидается присутствие делегатов зарубежных профессиональных сообществ и компаний: президента Ассоциации кабельных телевещателей Армении Арарата Арушаняна, генерального директора Silk Way Media Сауле Сарсембаева, члена правления Open Agency Владислава Гурмана, генерального директора T3Concept Ltd. Тамары Лалазашвили, президента Медиагруппы «Европа» Айдера Бекирова, директора TOO Eurasia Media Distribution Татьяны Елькиной. Дискуссия развернется вокруг вопроса развития российских телеканалов за пределами РФ. К участию в мероприятии приглашены CEO Signal Media Михаил Ковальчук, CEO Kartina. TV Андрей Райх, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии Первого канала. Всемирная сеть Андрей Сальников, директор по международной дистрибуции холдинга НМГ Наира Папанян, руководитель департамента дистрибуции канала RT Дмитрий Поветкин.

Content Summit Russia впервые пройдет в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 в МВК «Крокус Экспо». CSTB. TELECOM & MEDIA – главное событие, с которого ежегодно открывается деловой сезон в российской индустрии телевидения и телекоммуникаций. Обращаем внимание, что для участия в Content Summit Russia необходимо зарегистрироваться на Форум CSTB. TELECOM & MEDIA.

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