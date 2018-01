МК-Дистрибьюшн (входит в состав МК Медиа Групп, Украина) завершил 2017 год рядом сделок с телеканалами Европы. Передачи об истории техники, культуре и кухне увидят зрители Италии, Германии, Беларуси и России. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Телеканал RAI 3 крупного итальянского холдинга Radiotelevisione Italiana S.p.A. пополнил свою программную сетку программой о путешествиях по дальних уголках мира – «Spirit of the place» 14×13 min. «Spirit of the place» – это бездиалоговый цикл, в каждом эпизоде открывающий зрителю дух и настроение разных уголков мира: Индонезию, Камбоджиа, Боливию, Китай, Эквадор, Индию, Королевство Мустанг, Перу, Патагонию, Танзанию, Венесуэлу и многие другие. Напомним, ранее Rai 3 заключил сделку на документальный фильм «Antarctica» совместного производства Paganel Studio и MeetMinds Studio.

В конце года МК Медиа Групп объявила о готовности нового познавательно-развлекательного цикла «Материалы для жизни» 26х7 мин. (англ.: «Materials for life»). Передача является очередным проектом в жанре edutainment, на котором специализируется студия MeetMinds. Российский холдинг 1ТВЧ приобрёл передачу для канала Eureka HD еще на стадии производства. В скором времени зрители смогут увидеть, как производятся различные материалы, которые составляют неотъемлемую часть нашей жизни и как на нее влияют.

Компания RTVD, в состав которой входит два русскоязычных канала Германии ТелеДом/ТелеБом и НашКиноМир, приобрел кабельные права на множество различных по специфике программ. Одна из передач – новая позиция в каталоге «Cult Collection» 50×3 мин., (рус.: «Культовая коллекция»), в основе которой лежит экскурс в мир авто-классики и бронемашин. Аудитория может ознакомиться с моделями техники на примере маленьких коллекционных машинок. Также в сделку вошли «Tasty Morning», 150×3 мин., (рус.: «Аппетитное утро»), «Simple&Delicious» 101×3 мин., (рус.: «Просто и вкусно»), «Paintings of the World», 100×3 мин., (рус.: «Картины мира»), которая приглашает полюбоваться творениями известных художников мира. Детский канал ТелеБом порадует малышей анимированной энциклопедией для детей на различных языках «Multipedia», 17×5 мин, The Tales — 48×5 мин, (рус.: «Мультипедия»), которая содержит забавные, юморные и обучающие истории.

«МТИС Беларусь» заполнит межпрограммный эфир передачами «Аппетитное утро» 150х3 мин. и «Чайное настроение» 50х2 мин.

Телеканал «ОТС» (Новосибирская областная телерадиовещательная сеть») порадует своих зрителей подборкой различных программ на разные тематики: «Мир в картинках» 100х5 мин., «Чайное настроение» 50х2 мин., «Уникальный дом» 100х3 мин., «Do it yourself» (рус.: «Сделай сам») 100х3 мин., «Картины мира 2» 100х3 мин., «Re:Art» 100х3 min., и «Secret Ingredient» (рус.: «Секретный ингредиент») 100х3 мин.

Напомним, в декабре 2017 года украинский дистрибьютор контента МК-Дистрибьюшн заключил ряд сделок вследствие чего программы украинского производства демонстрируются пассажирам самолётов.

