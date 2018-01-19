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ТВ-пиратство

Во вторник был назван человек, который подозревается в том, что он является идейным вдохновителем создания сети нелегального доступа к потоковому ТВ-контенту Dreambox, которую правоохранители закрыли на прошлой неделе. Подозреваемый является гражданином Греции.

Согласно информации, опубликованной в ежедневной газете Phileleftheros, идейным руководителем нелегальной сети может быть мужчина 47-ми лет, являющийся гражданином Греции и задержанный на прошлой неделе в Болгарии. Сообщается, что 47-летний мужчина является владельцем компании, предоставляющей услуги доступа в Интернет, расположенной в Петриче – небольшом городке на юго-западе Болгарии.

Сотрудники правоохранительных органов Болгарии обнаружили на серверах, принадлежащих компании подозреваемого, некие свидетельства, которые, по их мнению, указывают на то, что данные сервера являлись «мозгом» нелегальной сети, пишет Phileleftheros.

Как сообщает издание, в общей сложности полиция Болгарии конфисковала 140 серверов. 60 из них располагались в центральном офисе компании, а также ещё четырёх зданиях, арендуемых 47-летним греком. Ещё 80 серверов были изъяты в двух зданиях в Софии, которые арендуют два других гражданина Греции.

На прошлой неделе полиция Кипра провела рейды в нескольких зданиях на территории страны. В результате этой операции было арестовано четверо подозреваемых в организации крупной нелегальной платформы, предлагавшей доступ к телевизионному контенту через потоковую IPTV сеть жителям Кипра, Греции, Болгарии и Нидерландов.

Группу подозревают в организации масштабной технологичной сети серверов, которые обеспечивали нелегальную трансляцию более 1 000 кабельных телеканалов, включая такие каналы как Nova, Sky Cinema и Sky Sports. Число пользователей сети в Европе превышало полмиллиона.

Впервые нелегальную сеть выявили сотрудники компании Nova Greece. Позже их подозрения подтвердили специалисты из компании Cyta, заявившие о выявлении пиратской сети, охватывающей четыре страны.

На прошлой неделе, по итогам девяти полицейских рейдов, прошедших в трёх округах Кипра, под стражу были помещены три гражданина этой страны в возрасте 53, 44 и 43 года. Двое из них являются жителями Лимассола, а ещё один – житель Ларнаки. Четвёртый подозреваемый – мужчина 42 лет – был арестован в Ларнаке в прошлую пятницу по подозрению в соучастии в данном преступлении, однако, позже он был освобождён из-под стражи без каких-либо обвинений до момента завершения расследования, проводимого полицией.

Сообщают также об аресте девяти подозреваемых в Нидерландах.

Операция, приведшая к раскрытию преступной сети, была проведена полицией Кипра, отделом по борьбе с киберпреступностью полиции Греции, Службой финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD), отделом по борьбе с киберпреступностью полиции Болгарии и организацией Europol, а также членами Аудиовизуального альянса против пиратства (AAPA).

Как сообщает Phileleftheros, правоохранительные органы Болгарии и Нидерландов следили за офисами, в которых были установлены серверы, на протяжении нескольких месяцев, однако, своим успехом данная операция обязана, в первую очередь, кипрским экспертам по цифровой безопасности.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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