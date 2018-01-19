Во вторник был назван человек, который подозревается в том, что он является идейным вдохновителем создания сети нелегального доступа к потоковому ТВ-контенту Dreambox, которую правоохранители закрыли на прошлой неделе. Подозреваемый является гражданином Греции.

Согласно информации, опубликованной в ежедневной газете Phileleftheros, идейным руководителем нелегальной сети может быть мужчина 47-ми лет, являющийся гражданином Греции и задержанный на прошлой неделе в Болгарии. Сообщается, что 47-летний мужчина является владельцем компании, предоставляющей услуги доступа в Интернет, расположенной в Петриче – небольшом городке на юго-западе Болгарии.

Сотрудники правоохранительных органов Болгарии обнаружили на серверах, принадлежащих компании подозреваемого, некие свидетельства, которые, по их мнению, указывают на то, что данные сервера являлись «мозгом» нелегальной сети, пишет Phileleftheros.

Как сообщает издание, в общей сложности полиция Болгарии конфисковала 140 серверов. 60 из них располагались в центральном офисе компании, а также ещё четырёх зданиях, арендуемых 47-летним греком. Ещё 80 серверов были изъяты в двух зданиях в Софии, которые арендуют два других гражданина Греции.

На прошлой неделе полиция Кипра провела рейды в нескольких зданиях на территории страны. В результате этой операции было арестовано четверо подозреваемых в организации крупной нелегальной платформы, предлагавшей доступ к телевизионному контенту через потоковую IPTV сеть жителям Кипра, Греции, Болгарии и Нидерландов.

Группу подозревают в организации масштабной технологичной сети серверов, которые обеспечивали нелегальную трансляцию более 1 000 кабельных телеканалов, включая такие каналы как Nova, Sky Cinema и Sky Sports. Число пользователей сети в Европе превышало полмиллиона.

Впервые нелегальную сеть выявили сотрудники компании Nova Greece. Позже их подозрения подтвердили специалисты из компании Cyta, заявившие о выявлении пиратской сети, охватывающей четыре страны.

На прошлой неделе, по итогам девяти полицейских рейдов, прошедших в трёх округах Кипра, под стражу были помещены три гражданина этой страны в возрасте 53, 44 и 43 года. Двое из них являются жителями Лимассола, а ещё один – житель Ларнаки. Четвёртый подозреваемый – мужчина 42 лет – был арестован в Ларнаке в прошлую пятницу по подозрению в соучастии в данном преступлении, однако, позже он был освобождён из-под стражи без каких-либо обвинений до момента завершения расследования, проводимого полицией.

Сообщают также об аресте девяти подозреваемых в Нидерландах.

Операция, приведшая к раскрытию преступной сети, была проведена полицией Кипра, отделом по борьбе с киберпреступностью полиции Греции, Службой финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD), отделом по борьбе с киберпреступностью полиции Болгарии и организацией Europol, а также членами Аудиовизуального альянса против пиратства (AAPA).

Как сообщает Phileleftheros, правоохранительные органы Болгарии и Нидерландов следили за офисами, в которых были установлены серверы, на протяжении нескольких месяцев, однако, своим успехом данная операция обязана, в первую очередь, кипрским экспертам по цифровой безопасности.

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