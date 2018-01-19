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AsiaSat

Компания AsiaSat запустила гибридную платформу на основе спутниковых и IP технологий, а также службу ОТТ видео, которые должны поддержать развитие Wi-Fi доступа в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба спутникового оператора из Гонконга, в 2017 году компания изучила новые методы дистрибуции, руководствуясь необходимостью быть в тренде и отвечать на растущий спрос на новейшие решения дистрибуции вещательного контента.

«Увеличение объёмов онлайн-контента и облегчение доступа к видео-контенту через мобильные и подключаемые устройства быстрыми темпами изменяет привычки пользователей в сфере просмотра видео. Для нас важно иметь возможность быстро и своевременно развивать наши предложения и услуги на этом очень динамичном и быстро развивающемся рынке, благодаря чему наши клиенты смогут получать доступ к целевой аудитории быстро и экономически выгодно», — говорит коммерческий директор AsiaSat Барри Вулстон.

Гибридная природа продукта открывает возможности развития бизнеса в сельской местности в области развития Wi-Fi – в частности, организации точек доступа в Интернет в барах, школах и аэропортах, а также в сфере развития связи с морскими и воздушными судами.

Готовые к использованию решения обеспечиваются полноценным управлением и поддержкой со стороны расположенного в Гонконге телепорта Tai Po компании AsiaSat, а также круглосуточным мониторингом сотрудников центра пользовательских сетей AsiaSat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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