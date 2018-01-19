Компания AsiaSat запустила гибридную платформу на основе спутниковых и IP технологий, а также службу ОТТ видео, которые должны поддержать развитие Wi-Fi доступа в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба спутникового оператора из Гонконга, в 2017 году компания изучила новые методы дистрибуции, руководствуясь необходимостью быть в тренде и отвечать на растущий спрос на новейшие решения дистрибуции вещательного контента.

«Увеличение объёмов онлайн-контента и облегчение доступа к видео-контенту через мобильные и подключаемые устройства быстрыми темпами изменяет привычки пользователей в сфере просмотра видео. Для нас важно иметь возможность быстро и своевременно развивать наши предложения и услуги на этом очень динамичном и быстро развивающемся рынке, благодаря чему наши клиенты смогут получать доступ к целевой аудитории быстро и экономически выгодно», — говорит коммерческий директор AsiaSat Барри Вулстон.

Гибридная природа продукта открывает возможности развития бизнеса в сельской местности в области развития Wi-Fi – в частности, организации точек доступа в Интернет в барах, школах и аэропортах, а также в сфере развития связи с морскими и воздушными судами.

Готовые к использованию решения обеспечиваются полноценным управлением и поддержкой со стороны расположенного в Гонконге телепорта Tai Po компании AsiaSat, а также круглосуточным мониторингом сотрудников центра пользовательских сетей AsiaSat.

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