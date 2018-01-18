Как мобильным операторам завоевать доверие абонентов при планировании запуска сетей нового поколения? Рекомендации исследовательского центра Ericsson ConsumerLab.

Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, аналитики компании Ericsson провели масштабное исследование, в котором детально изучили шесть ключевых потребностей пользователей мобильного Интернета. Несмотря на то, что речь в исследовании шла об ожиданиях абонентов от технологии 5G, пользователи отметили, что хотят видеть движение операторов к удовлетворению этих потребностей уже в существующих сетях – при планировании или оптимизации мобильных сетей четвертого поколения.

1 Покупка услуг мобильных операторов должна быть проще

Абоненты считают рынок телекоммуникационных услуг слишком сложным. Шесть из десяти пользователей смартфонов жалуются на запутанность тарификации мобильного Интернета, что подтверждается существенной разницей между тем, что абоненты покупают и что реально используют. Только трое из 10 опрошенных абонентов указали, что полностью удовлетворены тем, как оператор описывает свои тарифные планы в Интернете. Это говорит о том, что «цифровой» опыт абонентов сложный и требует от дополнительных усилий.

2 Абоненты хотят почувствовать «безлимит»

Абоненты в большинстве случаев не нуждаются в безлимитном мобильном Интернете. То, что им действительно нужно, – это ощущение неограниченных возможностей. Внутреннее спокойствие для пользователей смартфонов является основным мотивом приобретения тарифных планов с безлимитным объемом мобильных данных. Поэтому абоненты хотят, чтобы операторы предложили им альтернативные способы ощутить такую свободу.

3 Гигабайты должны стать валютой

В среднем, пользователь смартфона за один год недоиспользует 31 Гб мобильного трафика. Этого хватило бы на 65 часов видео-звонков, 517 часов прослушивания музыки онлайн или просмотра всех шести сезонов «Игры престолов». Двое из пяти опрошенных абонентов хотели бы использовать лишние Гигабайты как валюту и иметь возможность их накапливать, обменивать или дарить другим пользователям.

4 Абонентам нужно больше, чем просто пакеты мобильных данных

Быстрый мобильный Интернет и справедливая тарификация являются для абонентов более важными факторами, чем включенный в пакет объем мобильных данных. Все большее значение при выборе мобильного оператора играет наличие предложений с включенным видео-контентом и прочими инновационными сервисами. Пользователи также хотят персонализированных тарифов на использование мобильного Интернета.

5 Пользователи ожидают получить больше от сетей пятого поколения

Несмотря на бытующее мнение, что абоненты не слишком заинтересованы в 5G, около 76% абонентов с энтузиазмом ожидают прихода этой технологии. И в тоже время, они рассчитывают получить нечто большее, чем просто высокую скорость, покрытие и более низкую стоимость гигабайта. В первую очередь абоненты ожидают увидеть увеличение срока работы батареи смартфона и возможность подключения к сети множества «умных» устройств. Пользователи также предполагают, что с приходом 5G им больше не придется платить за каждый потраченный гигабайт – они хотят иметь фиксированную плату за сервис или использование подключенного устройства.

6 Абоненты хотят видеть реальные сети, а не рекламные слоганы

С эволюцией мобильных сетей абоненты как никогда ранее хотят, чтобы операторы избегали безосновательных рекламных слоганов, а вместо этого сконцентрировались на реальных возможностях своих сетей, сделав маркетинг более честным и прозрачным. Из отчета следует, что только 4% абонентов доверяют заявленным операторами параметрам мобильной сети.

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