Российский медиахолдинг запускает два телеканала в США и странах Латинской Америки

Популярные российские телеканалы «Моя Планета» и «МУЛЬТ» на испанском языке начнут вещание в США и странах Латинской Америки.

Сегодня, 18 января, в рамках проходящей в Майами (США) крупнейшей в регионе телевизионной выставки NATPE компания «Сигнал Медиа» совместно с американским дистрибутором Olympusat презентует запуск двух телеканалов российского медиахолдинга «Цифровое Телевидение» – детского MOOLT («МУЛЬТ») и познавательного Mi Planeta («Моя Планета»), полностью локализованных для испаноязычной аудитории. С 5 февраля российские телеканалы на испанском языке будут доступны в кабельных и IPTV сетях США и стран Латинской Америки.

«Компания «Сигнал Медиа» давно и успешно продвигает контент «Цифрового Телевидения» за рубежом. Несмотря на это выход на рынок США и Латинской Америки телеканалов на испанском языке для нас – большой вызов. Мы надеемся, что наш опыт и понимание зрительских предпочтений, а также профессиональная экспертиза в области дистрибуции американского партнера Olympusat помогут нашим проектам максимально эффективно интегрироваться в пространство платных телеканалов континента и завоевать доверие миллионов зрителей», – говорит Михаил Ковальчук, генеральный директор «Сигнал Медиа».

Mi Planeta – это познавательный телеканал, программная сетка которого полностью состоит из контента российского производства, адаптированного для испаноязычной аудитории. Основу составляют популярные познавательные линейки программ телеканалов «Моя Планета», «Живая Планета», «Наука», «Т24», входящих в «Цифровое Телевидение». Библиотека телеканала уже насчитывает более чем 2500 эпизодов документальных фильмов и программ и каждый год будет пополняться более чем на 300 премьерных серий. В рамках международной деятельности «Цифрового Телевидения» значительная часть контента уже переведена на 7 языков, включая английский, португальский, китайский, хинди и другие.

MOOLT – это телеканал мировой анимации для дошкольников, основу которого составляют российские мультсериалы. Опыт работы с детской аудиторией, а также наличие эксклюзивного премьерного контента собственного производства не оставляют сомнений в безусловном успехе проекта на испаноязычном рынке, сравнимым с успехом телеканала «МУЛЬТ» в России.

«Запуск телеканалов в США и Латинской Америке – важный и последовательный шаг нашей международной стратегии, – рассказывает председатель совета директоров «Цифрового Телевидения» Дмитрий Медников. — Более двух лет назад совместно с нашим дистрибутором – компанией «Сигнал Медиа» – началась подготовка к выходу на внешние рынки. Мы создавали контент, понятный и интересный в разных странах. Не только документальные фильмы и анимационные сериалы, адаптированные для зарубежных зрителей, но и игры, мобильные и ОТТ-приложения, проекты для устройств виртуальной реальности. А компания «Сигнал Медиа» занималась поиском партнеров, маркетингом и продвижением. Сегодняшнее партнерство с крупнейшим в США испаноязычным медиахолдингом Olympusat свидетельствует о высокой оценке качества нашего контента».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.