Европейские агентства прекратили работу нелегальных потоковых сетей

В Европе была пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в организации и поддержке работы мощной нелегальной IPTV платформы. Это стало возможным благодаря совместному расследованию, проведенному Полицией Кипра при поддержке отделения по борьбе с киберпреступнностью полиции Греции, Нидерландской службы финансовой информации и расследований (FIOD), отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Болгарии и Европола, а также Альянса по борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере (AAPA). Группу подозревают в незаконном предоставлении доступа к греческим, кипрским и прочим каналам платного телевидения. Данные услуги якобы предлагались через сеть европейских ритейлеров по цене всего 20 евро в месяц.

После скоординированного расследования, проведенного руководством полиции Греции и Кипра, на Кипре, в Греции и в Болгарии прошла серия рейдов, в рамках которого был произведен обыск в 17-ти домах, были арестованы четверо подозреваемых, а также были выключены серверы, использовавшиеся для незаконного доступа к телеканалам. В процессе расследования были также выявлены места установки вспомогательных рабочих станций, которые под управлением центрального сервера обеспечивали передачу каналов. Рейды проводились при содействии местных управлений полиции, а также при поддержке Europol и членов AAPA – компании Irdeto, являющейся мировым лидером в сфере обеспечения безопасности цифровых платформ, и Nova, ведущим поставщиком домашних развлечений в Греции. При этом компания Irdeto предоставила техническую и правовую экспертизу. Europol предоставил национальным управлениям полиции поддержку и помощь в сфере криминального анализа, а также обеспечил общую координацию процесса. Кроме этого, Europol обеспечил продержку непосредственного проведения рейдов, обеспечив полицейских необходимыми инструментами, в частности – мобильным офисом.

«Эти рейды, проведенные местными полицейскими управлениями при участии Europol и наших членов, демонстрируют то важное значение, которое правоохранительные органы придают вопросам борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности, а также представляют собой ещё один шаг на пути к реализации наших задач в сфере борьбы с пиратством, – говорит исполнительный директор AAPA Шейла Касселлз. – Компании Irdeto и Nova, являющиеся членами AAPA, находятся на переднем фронте данной борьбы с пиратством. Мы, в свою очередь, будем и дальше продолжать принимать меры, направленные на поддержку правовых действий, а также настаивать на принятии эффективных правовых норм, способствующих этому».

«Пиратство потоковых медиа – это растущая проблема, которая касается владельцев контента, вещателей и операторов в Европе и по всему миру, а правовые меры, предпринимаемые такими организациями, как Europo и их партнёрами на местах, демонстрируют серьёзность отношения к такого рода преступлениям, – добавил Марк Маореди, занимающий пост вице-президента Irdeto по вопросам кибербезопасности и вице-президента AAPA. – Мы тесно связаны с миссией AAPA и продолжим активное сотрудничество с нашими клиентами, партнёрами и правоохранительными органами, оказывая им помощь в выявлении и расследовании различных типов пиратства, а также в борьбе с ними».

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