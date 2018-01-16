В компании SES заявили о вводе в эксплуатацию нового спутника SES-15, который работает в штатном режиме в орбитальной позиции 129 градусов западной долготы с 1 января. Как и было запланировано, на подъём спутник в проектную орбитальную позицию и проведение всех необходимых тестов ушло шесть месяцев.

На спутнике SES-15 установлен гибридный рабочий модуль, способный передавать широкие лучи в Ku-диапазоне с функцией спутников высокой пропускной способности (HTS) и возможностью подключения к шлюзам в Ka-диапазоне. Первый гибридный спутник SES оснащён 16-ю транспондерами Ku-диапазона (эквивалент 36 МГц), а также имеет функциональность HTS для обслуживания клиентов в Северной Америке, Мексике, странах Центральной Америки и Карибского бассейна.

Установленный на спутнике SES-15 модуль высокой пропускной способности обеспечит оптимальное и гибкое покрытие, необходимое для работы крупнейших международных провайдеров услуг связи и развлечений в полёте (IFC/IFE) – таких, как Global Eagle, Gogo и Panasonic Avionics. Кроме этого, спутник SES-15 имеет выделенный широкий луч, который даст возможность провайдерам IFC/IFE предоставлять возможность доступа к живому телевизионному контенту пассажирам авиалайнеров, летящих над территорией США (включая Гавайи и Аляску), а также Канады, стран Карибского бассейна и Мексики. Такое уникальное сочетание лучей позволит провайдерам IFC/IFE оптимизировать использование ёмкостей HTS для передачи интернет-трафика и трансляции телевизионного контента в широком луче.

Также на спутнике SES-15 установлен модуль системы распространения поправок к данным, передаваемым навигационной системой GPS (Wide Area Augmentation System, WAAS), который даст Федеральному управлению гражданской авиации США (US FAA) возможность обеспечить дополнение к Системе глобального позиционирования (GPS) с целью увеличения точности, интеграции и доступности системы для авиаиндустрии.

Спутник SES-15 был успешно выведен на орбиту при помощи ракеты «Союз» с площадки Космического центра Гвианы в Куру, Французская Гвиана, 18 мая 2017 года.

Технический директор SES Мартин Холливелл заявил: «Наши клиенты с нетерпением ждали ввода спутника SES-15 в эксплуатацию. Гибридный спутник, способный передавать широкие лучи и обладающий высокой пропускной способностью, даёт нашим клиентам, работающим в сфере аэронавтики, возможность предлагать пассажирам авиалиний возможность подключения к интернету на высоких скоростях. Кроме этого, WAAS поможет улучшить качество услуг GPS. Команды компаний Boeing, Arianespace и SES проделали немалую работу для того, чтобы сделать это возможным».

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