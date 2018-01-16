Marlin DRM усилит защиту UHD-контента

Подстандарт Marlin DRM открытого стандарта управления цифровыми правами (Digital Rights Management, DRM) закладывает основы соответствия и надёжности (C&R), обеспечивающие возможность расширенной защиты контента (ECP) в секторе Ultra HD (UHD). Данное решение соответствует всем требованиям, которые выдвигает индустрия производства контента.

Новые правила C&R для ECP определяют требования по безопасности и защите контента для продуктов на основе Marlin, которые используются для дистрибуции UHD-контента и ранних релизов. Данные правила распространяются на производителей чипсетов (и интеграторов систем защиты контента в доверенной аппаратной исполнительной среде), производителей смарт-телевизоров и сет-топ-боксов, использующих чипсеты повышенной надёжности, и провайдеров услуг. Процесс самосертификации Marlin DRM был расширен, что позволило охватить службы, производителей устройств и производителей чипсетов, желающих соответствовать новым правилам C&R, связанным с ECP.

«Marlin DRM всегда был в первых рядах в сфере защиты и управления видео, – говорит сопредседатель Marlin Trust Management Organization (MTMO) Сьюд Хосокава. – Эти новые правила C&R позволят первым компаниям, решившимся принять ведущий открытый стандарт DRM, дающий возможность распространять и монетизировать контент высочайшего качества при соблюдении всех принятых в Голливуде норм безопасности».

Marlin DRM – единственный подстандарт открытого стандарта Digital Rights Management (DRM), получивший широкое распространение в мире. Спецификации данного стандарта были разработаны компаниями Intertrust Technologies, Panasonic Corporation, Royal Philips, Samsung Electronics и Sony Corporation в 2005 году и доступны через открытое сообщество разработчиков Marlin Developer Community (MDC). Организация Marlin Trust Management Organization (MTMO) является лицензионным органом, который курирует коммерческие проекты, основанные на данной спецификации.

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