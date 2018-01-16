В Евросоюзе проанализируют видеокодеки и выберут оптимальный для использования в телеиндустрии

Университет прикладных наук Висбадена по поручению Европейского вещательного союза (EBU) проведёт оценку качества работы и практичности различных конкурирующих видео-кодеков.

Общая оценка кодеков AOMedia Video 1 (AV1), JEM и HEVC, включающая сравнение скорости компрессии/декомпрессии, должна помочь членам EBU выбрать кодек, наилучшим образом отвечающий их запросам.

В настоящее время в мире разрабатывается несколько кодеков, которые должны стать альтернативой существующему сегодня стандарту HEVC. Среди них можно выделить два наиболее значимых – кодек AV1 от Alliance for Open Media и JEM, разработанный совместными усилиями ISO и ITU.

Согласно заявлениям EBU, каждый из этих кодеков имеет свои преимущества: JEM должен принести существенное увеличение эффективности компрессии – более чем на 25% в сравнении с HEVC, а AV1 предложит решение, не требующее лицензии, способное конкурировать с качеством HEVC.

Результаты проведённого исследования будут представлены профессором Наррошке из Университета прикладных наук Висбадена на Семинаре производственных технологий EBU 2018.

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