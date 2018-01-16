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В Евросоюзе проанализируют видеокодеки и выберут оптимальный для использования в телеиндустрии

Борис Скуратовский
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Онлайн видео / Online Video

Университет прикладных наук Висбадена по поручению Европейского вещательного союза (EBU) проведёт оценку качества работы и практичности различных конкурирующих видео-кодеков.

Общая оценка кодеков AOMedia Video 1 (AV1), JEM и HEVC, включающая сравнение скорости компрессии/декомпрессии, должна помочь членам EBU выбрать кодек, наилучшим образом отвечающий их запросам.

В настоящее время в мире разрабатывается несколько кодеков, которые должны стать альтернативой существующему сегодня стандарту HEVC. Среди них можно выделить два наиболее значимых – кодек AV1 от Alliance for Open Media и JEM, разработанный совместными усилиями ISO и ITU.

Согласно заявлениям EBU, каждый из этих кодеков имеет свои преимущества: JEM должен принести существенное увеличение эффективности компрессии – более чем на 25% в сравнении с HEVC, а AV1 предложит решение, не требующее лицензии, способное конкурировать с качеством HEVC.

Результаты проведённого исследования будут представлены профессором Наррошке из Университета прикладных наук Висбадена на Семинаре производственных технологий EBU 2018.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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