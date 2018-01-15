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ATSC 3.0

Организация ATSC (Advanced Televisions Systems Committee, Комитет передовых телевизионных систем) представила окончательную версию стандарта ATSC 3.0, применяемого для распространения программ наземного эфирного телевидения.

Новый стандарт, утверждённый в октябре, должен обеспечить внедрение новых служб интерактивного телевидения на основе IPтехнологий, развитие UHD контента, персонализированных служб и служб экстренного информирования, а также доставку контента на различные устройства.

«С началом нового 2018 года для ATSC делает важный шаг на пути к внедрению платформы телевидения нового поколения, представляя набор стандартов ATSC 3.0, делающих возможным внедрение целого ряда продуктов и услуг. Первая в мире система телерадиовещания, основанная на использовании интернетпротокола, становится реальностью», — говорит президент ATSC Марк Ричер.

«Стандарты ATSC 3 позволят осуществить огромный прорыв в развитии целого ряда инновационных проектовот надёжных систем передачи до систем объёмного звука, от 4K UHD до интерактивных услуг, а также целого ряда других. Это огромное достижение, и члены ATSC, а также наши коллеги по индустрии могут гордиться тем, что мы входим в новый захватывающий этап внедрения телевидения нового поколения.

«Заглядывая в будущее, я прогнозирую, что ATSC станет важным информационным центром для вещателей и производителей оборудования, которые готовятся к запуску товаров и услуг. Это откроет перед членами ATSC широкие возможности для участия в полевых испытаниях, полевых тестах и специализированных семинарах, которые пройдут в этом году. Это также возможности для того, чтобы сделать вклад в развитие целого ряда новых отраслей, таких как проверки на соответствие требованиям, обеспечение защиты частной информации и безопасности и многое другое».

«Я уверен, что все члены нашей организации разделяют моё чувство гордости по поводу нашего участия в разработки наиболее эффективных, гибких и всеохватывающих новых стандартов вещания. Ваш вклад в этот процесс будет продолжать иметь критически важное значение по мере того, как мы входим в чрезвычайно важную фазу развития, которая ускоряет приход новой эры телевидения. Для тех же провайдеров услуг, производителей чипов, многоканальных сетей и прочих компаний, которые пока наблюдают со стороны сейчас самое время задуматься о возможном вхождении в число членов ATSC».

Вещатели из Южной Кореи ещё в прошлом году по собственной инициативе начали внедрять стандарт ATSC 3.0 с прицелом на запуск сети телевидения сверхвысокой чёткости (UHD TV), которая будет транслировать намеченные на следующий месяц игры Зимней Олимпиады в Пхенчхане.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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