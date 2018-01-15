Организация ATSC (Advanced Televisions Systems Committee, Комитет передовых телевизионных систем) представила окончательную версию стандарта ATSC 3.0, применяемого для распространения программ наземного эфирного телевидения.

Новый стандарт, утверждённый в октябре, должен обеспечить внедрение новых служб интерактивного телевидения на основе IP—технологий, развитие UHD контента, персонализированных служб и служб экстренного информирования, а также доставку контента на различные устройства.

«С началом нового 2018 года для ATSC делает важный шаг на пути к внедрению платформы телевидения нового поколения, представляя набор стандартов ATSC 3.0, делающих возможным внедрение целого ряда продуктов и услуг. Первая в мире система телерадиовещания, основанная на использовании интернет—протокола, становится реальностью», — говорит президент ATSC Марк Ричер.

«Стандарты ATSC 3 позволят осуществить огромный прорыв в развитии целого ряда инновационных проектов – от надёжных систем передачи до систем объёмного звука, от 4K UHD до интерактивных услуг, а также целого ряда других. Это огромное достижение, и члены ATSC, а также наши коллеги по индустрии могут гордиться тем, что мы входим в новый захватывающий этап внедрения телевидения нового поколения.

«Заглядывая в будущее, я прогнозирую, что ATSC станет важным информационным центром для вещателей и производителей оборудования, которые готовятся к запуску товаров и услуг. Это откроет перед членами ATSC широкие возможности для участия в полевых испытаниях, полевых тестах и специализированных семинарах, которые пройдут в этом году. Это также возможности для того, чтобы сделать вклад в развитие целого ряда новых отраслей, таких как проверки на соответствие требованиям, обеспечение защиты частной информации и безопасности и многое другое».

«Я уверен, что все члены нашей организации разделяют моё чувство гордости по поводу нашего участия в разработки наиболее эффективных, гибких и всеохватывающих новых стандартов вещания. Ваш вклад в этот процесс будет продолжать иметь критически важное значение по мере того, как мы входим в чрезвычайно важную фазу развития, которая ускоряет приход новой эры телевидения. Для тех же провайдеров услуг, производителей чипов, многоканальных сетей и прочих компаний, которые пока наблюдают со стороны сейчас самое время задуматься о возможном вхождении в число членов ATSC».

Вещатели из Южной Кореи ещё в прошлом году по собственной инициативе начали внедрять стандарт ATSC 3.0 с прицелом на запуск сети телевидения сверхвысокой чёткости (UHD TV), которая будет транслировать намеченные на следующий месяц игры Зимней Олимпиады в Пхенчхане.

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