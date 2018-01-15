Стриминг – все больше в мейнстриме. Трансляции есть в YouTube, Twitter и Facebook. Одним кликом любой может транслировать что угодно миллионам пользователей.

Иногда это «что угодно» – спортивный матч, доступный только по платной подписке.

Недавний случай, связанный с нарушением права интеллектуальной собственности – стриминг боксерского матча Энтони Джошуа с Владимиром Кличко, который был доступен только в режиме Pay Per View (PPV).

Британец Крейг Фостер заплатил за него $19,95 провайдеру спутникового телевидения Sky. Но его друг через свой iPad «взломал» систему PPV и стримил бой бесплатно на аудиторию в 4000 человек.

Sky быстро отследил «утечку» и выставил Фостеру штраф на 85000 фунтов стерлингов за «недополученный доход».

Как же Sky и другие провайдеры могут идентифицировать потоковый контент на базе PPV? Конечно, если стрим ведется под своим именем, эта задача упрощается. Но на самом деле процесс сложнее.

Sky объяснил, что компания регулярно использует водяной знак для PPV контента с уникальными идентификационными кодами. Это позволяет точно определить, если стриминг ведется с учетной записи провайдера.

Отследив – применяют меры. В октябре 2017 года еще один британец был вынужден заплатить 16000 фунтов стерлингов судебных издержек и убытков, после того, как его поймали на незаконном стриминге Sky Sports.

Борется с незаконными стримерами и Facebook. Компания разработала собственную систему под названием Rights Manager. Она позволяет владельцам контента создавать библиотеку, которую они хотят защитить. Библиотека включает и прямые эфиры. Facebook применяет автоматизированные процессы для сверки содержимого базы данных с тем, что на нем транслируется. Если он обнаружит совпадение, то прервет стриминговое видео.

Еще одна система – Audible Magic – позволяет правообладателям «опечатывать» свой контент. Видео автоматически тестируются на эти «печати» при загрузке, в результате чего многие нелицензионные видео на сайт просто не попадают.

Часть стратегии Facebook по борьбе с пиратством направлена на то, чтобы расширить возможности правообладателей через API. Владельцы авторских прав могут автоматизировать этапы процесса. Например, если Facebook идентифицирует незаконный стрим, связанный с PPV, правообладатели решают, что с ним делать. Никто не спрашивает у пирата, не против ли он, если стрим будет остановлен: по желанию правообладателя это происходит автоматически.

И вообще, Facebook заявил, что нелегальные стримы противоречат условиям компании, и повторные нарушители подвергаются удалению эккаунта.

По материалам The Next Web

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