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Израильская компания Spacecom расширяет спутниковый контракт с Непалом

Борис Скуратовский
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Amos by Spacecom

Компания Spacecom, являющаяся оператором спутников Amos, обслуживающих страны Южной Азии и Восточной Африки, предоставит Непалу возможность аренды спутниковых ёмкостей на сумму в 16 миллионов долларов.

Пресс-служба израильской компании Space Communication Ltd, являющейся оператором спутников Amos, сообщила о заключении с контракта с компанией Dish Media Network из Непала, который предусматривает аренду дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4, начиная с 4-го квартала текущего года.

Данные контракт увеличит выручку компании Spacecom, получаемую от Dish Media Network, на 16,7 миллиона долларов, благодаря чему общий доход, приносимый компании данным клиентом должен составить 76,9 миллиона долларов.

Спутник Amos-4 предоставляет услуги спутниковой связи клиентам в странах Южной Азии и Восточной Африки.

Компании Dish Media Network принадлежит быстро растущий оператор Dishhome, сеть которого охватывает всю территорию Непала. Аренда дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4 позволит компании Dishhome расширить перечень предлагаемых программ.

Согласно условиям контракта, компания Dishhome арендует ёмкости Amos-4 на весь период эксплуатации аппарата.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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