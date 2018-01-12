Израильская компания Spacecom расширяет спутниковый контракт с Непалом

Компания Spacecom, являющаяся оператором спутников Amos, обслуживающих страны Южной Азии и Восточной Африки, предоставит Непалу возможность аренды спутниковых ёмкостей на сумму в 16 миллионов долларов.

Пресс-служба израильской компании Space Communication Ltd, являющейся оператором спутников Amos, сообщила о заключении с контракта с компанией Dish Media Network из Непала, который предусматривает аренду дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4, начиная с 4-го квартала текущего года.

Данные контракт увеличит выручку компании Spacecom, получаемую от Dish Media Network, на 16,7 миллиона долларов, благодаря чему общий доход, приносимый компании данным клиентом должен составить 76,9 миллиона долларов.

Спутник Amos-4 предоставляет услуги спутниковой связи клиентам в странах Южной Азии и Восточной Африки.

Компании Dish Media Network принадлежит быстро растущий оператор Dishhome, сеть которого охватывает всю территорию Непала. Аренда дополнительных ёмкостей на спутнике Amos-4 позволит компании Dishhome расширить перечень предлагаемых программ.

Согласно условиям контракта, компания Dishhome арендует ёмкости Amos-4 на весь период эксплуатации аппарата.

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