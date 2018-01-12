Компания ALi Corporation, специализирующаяся на производстве чипсетов для сет-топ-боксов, планирует обеспечить поддержку технологии HDR от Technicolor в своих продуктах нового поколения.

Технология Advanced HDR (улучшенный HDR) от компании Techncolor, разработанная совместно с компанией Philips, объединяет в себе универсальное решение по дистрибуции Technicolor HDR, позволяющее одновременно распространять в одном потоке HDR и SDR контент, и инструмент для преобразования графики SDR в HDR — «Technicolor Intelligent Tone Management» (ITM).

Согласно информации от компаний ALi и Technicolor, две эти технологии позволяют благодаря использованию функции электрооптической передачи (EOTF) улучшить качество передачи SDR и HDR контента вне зависимости от экрана и формата.

Компания Technicolor активно сотрудничает с LG ради продвижения на рынок собственной технологии HDR.

«Сегодня зритель заинтересован в том, чтобы иметь возможность видеть картинку с расширенной, интеллектуальной цветовой гаммой, близкой к цветам реального мира. Благодаря поддержке технологии Advanced HDR от компании Technicolor, сет-топ-боксы, укомплектованные чипсетами от ALi, смогут получать HDR контент от любого оператора вещания, имеющего HDR-совместимую платформу. В результате чипсеты с поддержкой HDR от компании ALi окажут положительное влияние на всю экосистему, увеличив аудиторию, имеющую возможность получать HDR контент, и сократив сроки, необходимые для насыщения домохозяйств HDR-совместимыми сет-топ-боксами», – говорит генеральный директор ALi Corporation Дениэл Хуанг.

«Данная информация, озвученная компанией ALi Corp, свидетельствует об успешной реализации миссии компании Technicolor, направленной на предоставление пользователям по всему миру возможности смотреть яркое и красочное видео. Благодаря включению в чипсеты от ALi поддержки технологии HDR от компании Technicolor, пользователи отныне имеют возможность смотреть потрясающий HDR контент в том качестве, которое предполагали его авторы, созданный и распространяемый в режиме HDR или SDR», – говорит старший вице-президент отдела новых продуктов в компании Technicolor Кёрк Баркер.

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