ПОДЕЛИТЬСЯ
Technicolor HDR

Компания ALi Corporation, специализирующаяся на производстве чипсетов для сет-топ-боксов, планирует обеспечить поддержку технологии HDR от Technicolor в своих продуктах нового поколения.

Технология Advanced HDR (улучшенный HDR) от компании Techncolor, разработанная совместно с компанией Philips, объединяет в себе универсальное решение по дистрибуции Technicolor HDR, позволяющее одновременно распространять в одном потоке HDR и SDR контент, и инструмент для преобразования графики SDR в HDR — «Technicolor Intelligent Tone Management» (ITM).

Согласно информации от компаний ALi и Technicolor, две эти технологии позволяют благодаря использованию функции электрооптической передачи (EOTF) улучшить качество передачи SDR и HDR контента вне зависимости от экрана и формата.

Компания Technicolor активно сотрудничает с LG ради продвижения на рынок собственной технологии HDR.

«Сегодня зритель заинтересован в том, чтобы иметь возможность видеть картинку с расширенной, интеллектуальной цветовой гаммой, близкой к цветам реального мира. Благодаря поддержке технологии Advanced HDR от компании Technicolor, сет-топ-боксы, укомплектованные чипсетами от ALi, смогут получать HDR контент от любого оператора вещания, имеющего HDR-совместимую платформу. В результате чипсеты с поддержкой HDR от компании ALi окажут положительное влияние на всю экосистему, увеличив аудиторию, имеющую возможность получать HDR контент, и сократив сроки, необходимые для насыщения домохозяйств HDR-совместимыми сет-топ-боксами», – говорит генеральный директор ALi Corporation Дениэл Хуанг.

«Данная информация, озвученная компанией ALi Corp, свидетельствует об успешной реализации миссии компании Technicolor, направленной на предоставление пользователям по всему миру возможности смотреть яркое и красочное видео.  Благодаря включению в чипсеты от ALi поддержки технологии HDR от компании Technicolor, пользователи отныне имеют возможность смотреть потрясающий HDR контент в том качестве, которое предполагали его авторы, созданный и распространяемый в режиме HDR или SDR», – говорит старший вице-президент отдела новых продуктов в компании Technicolor Кёрк Баркер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияLG включит в новые модели смарт-телевизоров поддержку технологии ThinQ AI
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА