Нацсовет переоформил лицензии СТБ и ICTV, разрешив им закодировать спутниковый сигнал

11 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензии на спутниковое вещание телеканалам СТБ и ICTV в части изменения технических характеристик. В новой лицензии указано, что спутниковый сигнал каналов распространяется в кодированном виде вместо открытого, как это было ранее.

Нацсовет принял решение быстро и без обсуждений, ничего не объясняя и не дискутируя с представителем телеканала СТБ, – пишет «Детектор Медиа».

Ранее, 7 декабря, как отмечает издание, Нацсовет отложил на неопределенное время заявление телеканала СТБ о внесении изменений в спутниковую лицензию, касательно условий распространения сигнала. Тогда за изменение спутниковой лицензии СТБ проголосовали только двое из шести присутствующих членов Нацсовета – Валентин Коваль и Олег Черныш.

Напомним, ранее сообщалось, что кодирование украинских спутниковых каналов запланировано на весну 2018 года. А стоимость такого пакета составит около 50 грн.

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