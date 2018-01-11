Компания ERT запустила собственный цифровой мультиплекс спустя всего лишь месяц после представления закона о частном цифровом радиовещании.

Первый в Греции выход в эфир программ цифрового радио состоялся 5 января. Трансляция ведётся с объекта ERT (общественный вещатель Греции) в городе Имиттос, пригороде Афин. Семь программ компании ERT передаются по каналу 12C в стандарте DAB+, сообщает издание Greek Reporter.

В отличие от многих других стран Европы, Греция не имеет дорожной карты, регламентирующей переход радиовещания с аналоговых FM-частот в цифровой стандарт DAB+. Законопроект, регулирующий будущее использование радиочастот для нужд цифрового звукового вещания, недавно был представлен в греческом парламенте.

Полный перевод радиовещания с аналогового FM на цифровой DAB+ – длительный процесс, который требует проведения массовых рекламных компаний для повышения информированности населения, а также рост рынка домашних и автомобильных цифровых приёмников. В условиях Греции на это могут уйти годы.

Компания ERT запустила собственный цифровой мультиплекс спустя всего лишь месяц после представления в парламенте законопроекта о частном цифровом радиовещании. 5 января с передающего центра в Имиттосе была начата трансляция семи радиопрограмм, передаваемых в стандарте DAB+.

Для трансляций мультиплекса используется канал 12C (частота 227.36), на котором компания ERT передаёт программы Первого, Второго и Третьего каналов общественного радио, радиостанций Kosmos, ERA Sports и Voice of Greece, а также программу канала EPA7, который освещает работу парламента Греции.

Данное вещание охватит территории Центральной Греции и Аттику благодаря использованию одночастотной сети, построенной согласно существующей частотной карты, разработанной десять лет тому. Новая, усовершенствованная частотная карта пока не публиковалась.

Принимать радиопрограммы ERT в цифровом режиме греки могут уже на протяжении нескольких лет – они доступны на платформах цифрового телевидения. Впрочем, для этого необходимо иметь специальный ТВ-декодер. Однако слушателям, желающим познакомиться с мультимедийным контентом системы DAB+, также потребуется новый цифровой радиоприёмник.

Норвегия стала первой страной ЕС, внедрившей у себя систему цифрового радио. Это произошло в 2017 году. Сегодня все норвежские станции вещают в цифровом стандарте DAB+ – за исключением нескольких местных радиоканалов, которые по-прежнему транслируют свои программы в FM-диапазоне. Переход радио Норвегии с аналогового на цифровой стандарт начался 11 января прошлого года и завершился к 13 декабря.

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