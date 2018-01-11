Давайте начистоту

Директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Олег Петрович Проживальский посчитал необходимым ответить на мою недавнюю статью, посвящённую очередному кризису вокруг тендера на частоты для 4G. Я очень ценю обратную связь от участников рынка, тем более публичную. Есть повод поговорить ещё раз о происходящем на рынке и поговорить начистоту.

То ли Олег Петрович недостаточно внимательно прочитал мой опус, то ли я его написал недостаточно ясно, но в результате значительная часть его упрёков не только направлена не по адресу, но даже не имеет оснований. Чтобы упростить восприятие моих соображений, я возьму на душу небольшой грех и буду немножко злоупотреблять жирным текстом и курсивом.

Для начала отмечу некоторую непоследовательность моего оппонента. Например, Олег Петрович противоречит сам себе, утверждая в п.2, что «какое бы решение комиссия не приняла, где бы она не расположила дополнительные лоты, обязательно кто-то из операторов остался бы недоволен«. Уже абзацем ниже он признаёт существование, как минимум, одного варианта, одинаково удобного для всех участников. В следующем, третьем пункте своих комментариев он упоминает и второй такой вариант, т.н. подход «generic lots». Такой подход не только гарантирует равенство всех участников, но и оставляет стимулы для повышения конечной цены частот, что так волнует Комиссию. Олег Петрович признаёт, что не понимает причин, по которым НКРСИ не пожелала озвучить этот вариант, тем самым дословно повторяя свои комментарии в моей статье. Вот и я не понимаю, а хотел бы понять. И вот этот факт — нашего (и не только) непонимания, — по большому счёту обесценивает все рассуждения о кознях Киевстар или преференциях в пользу Лайфселла. Равно как и прочие теории заговора, которыми страдают участники рынка. Никто не понимает (или не рискует озвучить) мотивы НКРСИ и, по моему мнению, именно это является источником кризиса.

У меня вызывает недоумение тезис, что Киевстар «вынудили поделиться ресурсом, потому что в противном случае регулятор не согласился бы на технейтральность«. Разве «регулятор» принял на себя какие-то обязательства в части тех.нейтральности? Есть какие-то документы обязывающего характера? Или снова речь идёт о кулуарных разговорах, что кто-то кому-то что-то обещал, «нопоканевремяобэтомговоритьпотомучтовсёоченьсложноисамипонимаете»? В каком смысле можно было вынудить, всего лишь обещая когда-то в неопределённом будущем пособить с технейтральностью? Давайте не будем путать принципиально разные ситуации. Самое большее, о чём могла идти речь, это об устных договорённостях и о готовности г-на Чернышёва пойти навстречу НКРСИ ради разблокирования темы с 4G. Вот и Олег Петрович ожидал, что «Киевстар добьется своего, и частоты будут расположены между диапазонами Киевстар и Vodafone». А потом внезапно что-то пошло не так. Но что именно и по чьей вине непонятно ни мне, ни ему, так что и здесь наши позиции совпадают.

Полагаю основной, а может и единственной причиной этих неувязок то, что Олег Петрович без нужды отождествил мою позицию и мнение других участников рынка. Когда я пишу, что «в Киевстар накопилось сильное раздражение поведением основного конкурента…» и т.п., я пишу не о своём отношении к предмету, а о том, как воспринимается происходящее внутри компании Киевстар.

В частности, фразу «На этом фоне происходящее с тендером на 4G может быть легко расценено как проявление сговора между Vodafone Украина и представителями государства» не надо воспринимать как моё актуальное обвинение в адрес Vodafone Украина. Соответственно, и нижеприведённые утверждения в статье Олега Петровича (даю ссылки на её пункты) основаны на неверном (к тому же излишне эмоциональном) понимании того, что я написал:

«В попытке обвинить нас Роман забывает…» (п. 1);

«всеобвиняющая позиция, выраженная в крайне эмоциональной форме, которая просматривается и в статье Романа» (п. 5);

«Голословность и эмоциональность не приличествуют (…) эксперту рынка, который хорошо в нем разбирается» (п. 6);

«уважаемый эксперт рынка, сам ли, по чьей ли подсказке, обвиняет нас в том, что мы, якобы, коррупционно работаем с государством» (п.6).

Я повторю ещё раз тот тезис, который, насколько понимаю, в компании «ВФ Украина» восприняли ровно противоположным образом: «Несмотря на то, что очевидным выгодополучателем происходящего выглядит Vodafone Украина, определить эту компанию как наиболее очевидного заказчика мешает ряд обстоятельств«. Если совсем по-простому, я не рассматриваю Vodafone Украина как движущую силу конфликта вокруг условий тендера на частоты в диапазоне 1800 МГц.

После тринадцати лет работы с участниками рынка, а мне довелось поработать со всеми, от нынешнего лидера рынка до почивших в бозе операторов третьего эшелона, у меня сформировалась своё представление о том, как этот рынок устроен. Я исхожу из того, что все без исключения операторы являются заложниками непоследовательной, непрофессиональной, а временами откровенно преступной политики органов власти.

Именно поэтому, например, «ВФ Украина» уже четвёртый год вынуждена терпеть совершенно тошнотворную (это уже целиком моя оценка) ситуацию в связи с необходимостью работать на оккупированных территориях, но так, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Чтобы пребывающие в перманентных поисках «зрады» граждане не задавали неудобных вопросов гг. Турчинову, Гройсману или Животовскому. Не говоря уже о ПАПе. В результате не Гройсман и Животовский, а сотрудники компании «ВФ Украина» вынуждены четвёртый год придумывать малоубедительные, если честно, оправдания, что вызывает неизбежное раздражение, подозрения, а то и ненависть множества людей. А ведь все они её актуальные и потенциальные абоненты. Эта ситуация разрушает доверие, лояльность, силу бренда и прочие нематериальные, но вполне ощутимые и ценные вещи.

Омерзительная ситуация на 100% обусловлена трусливой и беспринципной позицией «керманичів», предпочитающих надувать щёки, при нужде раздувать пламя святой ненависти к «русским» компаниям, но ни в коем случае не брать на себя ответственность за простые конкретные решения. Например, за решение продолжать работу на оккупированных территориях, исходя из соображений гуманизма и посильной поддержки находящихся там граждан Украины. Или прекратить эту работу, исходя из соображений национальной безопасности. Но и уменьшить в таком случае лицензионные обязательства. Мало кто в курсе, что украинские операторы ещё год или два платили за отобранные у них частоты в аннексированном Крыму, потому что…. Да вот просто потому. Может, кстати, до сих пор платят, надо уточнить.

Итого: я искренне надеюсь, что мы не будем обсуждать возможность четырёх лет функционирования (включая регулярные восстановительные работы) сети телекоммуникаций как бы помимо воли и без ресурсного обеспечения её собственника. Я в курсе причин, которые вынуждают компанию поступать подобным образом. Я не нахожу в сложившейся ситуации её вины. И не вижу причин скрывать своё отношение к происходящему.

То же самое я могу сказать (и говорил публично) по множеству иных конфликтных ситуаций, в которых оказывалась компания, от околодепутатских SMS-скандалов до атак с территории России на её сеть в 2014 году. Во всех этих (и многих других) ситуациях в полной мере проявила себя фундаментальная особенность рынка мобильной связи: пределы возможного для участников рынка задаёт государство. Уже только в силу этого я полагаю непродуктивным бесконечное выяснение отношений между участниками рынка. Это ни на что не влияет, ничему не помогает и никто, в конечном итоге, не выглядит в результате лучше других. Именно это, по большому счёту, было движущей силой моей публикации. В преддверии очень важного этапа развития национальной системы телекоммуникаций я посчитал необходимым напомнить, что «неопределённость ситуации провоцирует нервозность. Нервозность — прекрасная среда для подозрительности. Подозрительность чревата малопредсказуемыми поступками с непредвиденными последствиями». Собственно говоря, происходящая сейчас между мной и Олегом Петровичем дискуссия является наглядным проявлением и нервозности, и подозрительности участников рынка.

По поводу желания «ВФ Украина» «снижать цены на рынке» выскажусь уже и от себя лично — идея продавать почти 100 (прописью — сто) Гб мобильного (!!!) трафика в месяц за два с половиной — три доллара представляется мне нездоровой. На рынке фиксированной связи и платного телевидения все эти нехитрые радости маркетолога уже вылезли боком. Конкуренция ценой (удельной стоимостью продукта) — дорога в один конец. Я не хочу сейчас тратить время, аргументируя этот тезис, лучше посвящу ему отдельный материал. Пока же ограничусь одним красноречивым фактом: генеральный директор Vodafone Group Витторио Колао (Vittorio Colao) считает «безлимитные» предложения тупиковым направлением. Вместо них он предлагает индустрии сосредоточиться на т.н. Zero-rated access, т.е. неограниченном или бесплатном доступе к отдельным приложениям (YouTube, Facebook и т.п.). Примерно в этом направлении движутся в нашей стране lifecell и Киевстар. Я искренне не понимаю, зачем локальному держателю бренда Vodafone двигаться в перпендикулярном, если не противоположном направлении.

Для меня не является секретом, что предметом расследования и санкций АМКУ был способ описания поминутной тарификации в сетях украинских операторов, а не правомочность самой этой практики. Я в курсе, что Киевстар и lifecell были оштрафованы за то, что называли фактически поминутную тарификацию посекундной. Ещё раз обращаю внимание, что фраза «Команда оператора №1 болезненно воспринимает отсутствие реакции АМКУ на практику поминутной тарификации, которая распространена в сети Vodafone Украина ничуть не меньше, нежели у подвергнутых недавно штрафу конкурентов» не содержит никаких, вообще никаких утверждений, характеризующих моё отношение к данному факту. Я не являюсь членом команды оператора №1, её представителем или популяризатором. Если у Олега Петровича есть иные данные о настроениях основного конкурента, он вправе их озвучить. Но утверждение, что «уважаемый эксперт рынка, сам ли, по чьей ли подсказке, обвиняет нас в том, что мы, якобы, коррупционно работаем с государством. Основание: Киевстар и lifecell оштрафовали за посекундную тарификацию, а нас нет» является ошибочным.

Замечу, всё-таки, что нечестной и предосудительной является вся практика поминутной тарификации безотносительно того, как её называть. С моей точки зрения разница между поминутной тарификацией в сети Киевстар и таковой в сети Vodafone Украина трудноразличима и стремится к нулю. Именно поэтому я полагаю уместным говорить об избирательном и предвзятом отношении антимонопольного ведомства. К сожалению, органы власти, включая АМКУ и НКРСИ, много лет демонстрируют хроническую импотенцию в деле защиты интересов именно абонентов. Тот же Антимонопольный комитет не раз и не два мусолил данную тему. Однако всякий раз всё сводилось к пиару очередного руководителя ведомства и вульгарному популизму.

Надеюсь, что мне удалось пояснить необоснованность многих упрёков в мой адрес со стороны Олега Петровича. Описывая происходящее на рынке, я стараюсь описывать происходящее именно на рынке, а не в моей голове.

Так кто же, всё-таки, валит 4G? «Вполне очевидно, не тот, кто готов в нем участвовать в любых условиях и при любом раскладе«, — считает Олег Петрович. Для меня так же очевидно, что это не операторы, которые уже приступили к закупкам оборудования и услуг для строительства 4G-сетей.

Пока что наиболее вероятной причиной происходящего мне представляется желание НКРСИ любой ценой максимизировать поступления в бюджет. В публичных выступлениях главы этого органа красной нитью проходит популярная в наших краях мысль, что корову надо чаще доить и реже кормить. Он не вспоминает о преодолении цифрового неравенства, не выказывает беспокойство темпами модернизации национальной инфраструктуры, вполне равнодушен к условиям ведения бизнеса операторов телекоммуникаций. «Чиста лавэ». Это понятная концепция, из которой логично вытекают и отношение к «коммерсантам», и келейность принимаемых решений.

Примерно так же, кстати, выглядит все эти годы отношение государства к другой навязшей в зубах проблеме — внедрению переносимости номеров. Вроде бы все «за» и НКРСИ кричит «давай-давай!», но помимо давай-давай уважаемым людям нужно организовать движение денег в правильном направлении. А организовывать и направлять что-либо уже не очень получается, так как направлялка не тойво… не того размера. В результате вроде бы никто конкретно не против, но уже двенадцать лет Рак, Щука и сестра их Лебедь (если что, любые совпадения случайны!) никак не могут дотащить эту небольшую, чёрт побери, телегу до пункта В.

Кто валит MNP, спрашиваете? Да никто, вот как-то так, само…

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